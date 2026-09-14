Entra en vigor el 1 de octubre: los conductores deberán reducir la velocidad 20 km/h al adelantar a ciclistas

A la hora de adelantar a un ciclista en vías interurbanas, se debe reducir la velocidad respecto al límite de la vía Shutterstock

Desde el 1 de octubre de 2026, con la entrada en vigor de la modificación del Reglamento General de Circulación, los conductores deberán extremar precauciones a la hora de adelantar a ciclistas, tanto en vías urbanas como en interurbanas.

Así se establece en el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Nuevas normas a la hora de adelantar a ciclistas, o las novedades respecto a los ciclistas en ciudades y la obligatoriedad de utilizar casco en vías interurbanas son algunas de las modificaciones que conviene tener en cuenta para evitar multas e imprevistos.

Nuevas normas a la hora de adelantar a los ciclistas en vías interurbanas

El objetivo de la reforma es reducir los accidentes y proteger a los usuarios más vulnerables de la vía, para lo cual se han llevado a cabo una serie de modificaciones a la hora de realizar adelantamientos a ciclistas. Uno de los grandes cambios afecta a quienes conducen por vías interurbanas.

El artículo 85 del Reglamento establece lo siguiente: "Si el adelantamiento se efectúa fuera de poblado, antes de iniciar la maniobra, y durante toda su ejecución, el conductor que adelanta deberá reducir la velocidad respecto al límite existente en la vía en al menos 20 km/h, a fin de garantizar que los usuarios adelantados no vean comprometida su estabilidad y seguridad".

Esto quiere decir que, por ejemplo, si el límite de la vía es de 90 km/h, deberás adelantar, como máximo, a 70 km/h. No tienes que reducir 20 kilómetros por hora sobre la velocidad que llevabas, sino sobre el límite permitido en esa vía. Si ibas a 80 km/h, como mínimo deberás bajar, igualmente, a 70 km/h en este caso.

Además de reducir la velocidad, como conductor también debes tener en cuenta lo siguiente: "Debe efectuar el adelantamiento ocupando parte o la totalidad del carril contiguo o contrario, en su caso, de la calzada y guardando una anchura de seguridad de, al menos, 1,5 metros, salvo cuando la calzada cuente con más de un carril por sentido, en cuyo caso será obligatorio el cambio completo de carril", continúa el artículo 85.

Si la maniobra no puede realizarse sin poner en peligro a otros usuarios de la vía, el conductor deberá esperar hasta que pueda efectuarla con seguridad. Esta obligación no afecta únicamente a los adelantamientos a ciclistas o grupo de ciclistas, sino también a peatones, animales, vehículos de tracción animal, ciclomotores o vehículos de movilidad personal.

Los ciclistas en ciudad

En vías urbanas, en ausencia de carril bici o vía específica, los ciclistas circularán con carácter general por la calzada, y preferentemente por el centro del carril. Los conductores de vehículos a motor deberán mantener una distancia mínima de cinco metros con los ciclistas que circulen delante de ellos por el mismo carril.

En caso de adelantamiento, los conductores "deberán poner especial cuidado en no poner en peligro al ciclista", cita el artículo 153.

Además, los ciclistas podrán adelantar a otros vehículos por la derecha o por la izquierda, según resulte mejor para su seguridad. "En intersecciones reguladas por semáforo y en retenciones de tráfico podrán rebasar a los vehículos que se encuentren detenidos o sometidos a paradas frecuentes, a efectos de la correcta utilización de las marcas de zona de espera adelantada", continúa dicho artículo.

En calles urbanas de un único carril, cuando el límite sea de 30 km/h o inferior, el ayuntamiento podrá permitir, con la señalización correspondiente, que las bicicletas circulen en ambos sentidos.

Esta norma entrará en vigor el 1 de octubre de 2026, como se recoge en la modificación del Reglamento General de Circulación aprobada por el Gobierno mediante el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio.