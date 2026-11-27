La Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, Casa 47, ha incorporado a su Portal un total de 113 nuevas viviendas de alquiler asequible en Galicia, de las que 105 están en la provincia de A Coruña; siete en la de Pontevedra; y una en la de Ourense. No hay ninguna vivienda nueva en la provincia de Lugo, después de que en la anterior edición hubiese 67 solo en Monforte de Lemos.

Las viviendas disponen de una superficie que oscila entre los 35 y los 140 metros cuadrados y las personas que accedan a ellas deberán pagar entre 350 y 793 euros al mes. Estas son los inmuebles disponibles en cada provincia:

Provincia de A Coruña

Ares: 1

Cambre: 3

Cedeira: 18

Cee: 9

Miño: 4

Narón: 14

Negreira: 7

O Porto do Son: 43

Santiago de Compostela: 1

Teo: 5

Provincia de Ourense

Ourense: 1

Provincia de Pontevedra

Lalín: 2

Vigo: 5

Estas viviendas forman parte de la cuarta convocatoria por la que el Portal de Casa 47 incorpora 312 nuevos inmuebles de alquiler asequible en seis comunidades autónomas: Illes Balears (12), Castilla-La Mancha (15), Catalunya (60), Comunitat Valenciana (84), Galicia (113) y Región de Murcia (28).

Estas 312 nuevas viviendas se suman a las de anteriores convocatorias, hasta alcanzar las 1.561 casas ofertadas hasta el momento. Casa 47 ha movilizado en Galicia un total de 380 viviendas de alquiler asequible: 221 en la provincia de A Coruña, 84 en la provincia de Pontevedra, 74 en la provincia de Lugo y 1 en la provincia de Ourense.

¿Cómo funcionan los contratos?

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 20 de enero de 2027 y los detalles están disponibles en el Portal de Casa 47. Las personas interesadas tienen a su disposición una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad básica de convivencia que puede acceder a la misma, así como un formulario de solicitud que se puede cumplimentar online.

El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones.

Las personas interesadas en acceder a estos inmuebles no pueden tener una vivienda en propiedad y disponer de unos ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces el IPREM. Las rentas mensuales de las viviendas se establecen sobre la base del tope fijado por la comunidad autónoma y nunca superará el 30% de la renta media del municipio.

Las viviendas serán asignadas por sorteo ante notario, en el que se elegirá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenarán el resto de las solicitudes. A cada unidad de convivencia se le asignará la primera vivienda disponible de su listado de viviendas solicitadas.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará la vivienda de forma provisional y las personas beneficiarias podrán visitarla. Si la vivienda se adapta a las necesidades de la unidad de convivencia, se firmará el contrato de alquiler, procediendo a la entrega de llaves.