Las medidas planteadas para solucionar los problemas derivados de la falta de vivienda o el aumento de su precio no suelen suscitar unanimidad. Tampoco lo ha hecho el anuncio del Gobierno socialista de A Coruña de recargar el IBI a los pisos vacíos de propietarios con cinco o más inmuebles o incentivar fiscalmente a dueños sin tanto volumen inmobiliario para que lo incorporen al mercado de alquiler.

A la oposición municipal (PP y BNG) esta medida avanzada este jueves por el portavoz del Ejecutivo, José Manuel Lage, no le convence, y no ha tardado en dudar de su efectividad, reclamar más información, exigir que se rehabiliten pisos del Ayuntamiento en mal estado o criticar todas las soluciones planteadas antes en materia de vivienda.

Los representantes del sector inmobiliario de la ciudad también recelan de la propuesta municipal, son partidarios de que las bonificaciones fiscales sirvan para fomentar el alquiler de viviendas y no creen eficaz la imposición de recargos.

Patricia Vérez, presidenta del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios de A Coruña, defiende "en general" la reducción de la presión fiscal en los inmuebles y aprueba los descuentos en el IBI para las viviendas que están en régimen de alquiler tradicional. Pero no ve "adecuado" recargar el impuesto a los grandes tenedores de pisos.

Vérez insiste en la práctica de la rehabilitación: "Una medida para sacar al mercado las viviendas vacías que no se pueden alquilar porque necesitan ser reformadas sería ofrecer ayudas a la rehabilitación para viviendas que se destinen al alquiler habitual".

La presidenta colegial recuerda que la "hiperregulación" de la vivienda ha creado "una gran inseguridad jurídica" que provoca que los pisos no se alquilen, ni siquiera con la limitación de precios como consecuencia de la declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionada.

Abrir el grifo y consumir

En la Asociación de Inquilinos de A Coruña tampoco hay confianza en esta medida anunciada por el Gobierno local. El vocal de su directiva, Miguel Estévez, cree que si no cambia la ley de vivienda, "difícilmente habrá pisos en alquiler".

Estévez apunta que entre los datos de sociedades o particulares con cinco o más pisos que dio esta mañana Lage, no se señala cuántas viviendas vacías hay en la ciudad, y duda de que se puede confirmar la existencia de estos pisos solo con el indicador del consumo del agua: “Es tan fácil evadir el recargo como abrir el grifo dos días y consumir agua aunque la vivienda esté vacía”.

Como el PP, el vocal de la Asociación de Inquilinos también advierte oportunismo electoral: "Tres días antes de las elecciones con el objetivo de ganar votos".