Los candidatos del BNG y el PP a la Alcaldía, Avia Veira y Miguel Lorenzo. BNG/PP

Reacciones al plan fiscal para pisos vacíos de A Coruña: de "no es creíble" a medida "a la desesperada"

Ni una hora pasó desde el anuncio y la oposición municipal reaccionó con cautela, recelo y críticas a las medidas fiscales en materia de vivienda contra los pisos vacíos avanzadas este jueves por el concejal de Facenda de A Coruña, José Manuel Lage.

El Gobierno local anuncia recargos del 50% en el IBI a viviendas desocupadas de titulares con cinco o más inmuebles en propiedad e incentivos a pequeños propietarios para que incorporen sus pisos al mercado de alquiler.

Tras identificar a sociedades y particulares que poseen estas viviendas vacías, el Concello les notificará su condición de grandes propietarios y la identificación de aquellos pisos susceptibles de formar parte del censo de viviendas desocupadas de la ciudad.

PP y BNG eluden analizar la medida adelantada hoy por Lage, entre otras razones porque no disponen de información concreta, como señala la candidata nacionalista a la Alcaldía, Avia Veira, que prefiere "estudiar la documentación" cuando la tenga. Los populares achacan la credibilidad a la concreción: "Los anuncios de Inés Rey no son creíbles porque nunca se concretan".

El PP advierte que la medida es un intento "a la desesperada en el penúltimo día de campaña electoral" y desconfía de ella al repasar "el fracaso de todo lo que [el PSOE] ha hecho hasta ahora" en lo que respecta a vivienda.

"Solo ha servido para empeorar el problema en la ciudad: se ha cargado el alquiler con la zona tensionada, que hay que derogar; ninguna vivienda para familias, que toca incentivar; retraso de licencias, que hay que agilizar; no hay ayudas para rehabilitar desde 2023, que urge convocar", enumera el PP.

Populares y nacionalistas también aluden a las 40 viviendas municipales vacías sin reparar que el Concello preveía recuperar con los fondos del Estado para ciudades con zona tensionada. "Esto es lo que hay que hacer, se lo hemos pedido muchas veces: arreglar las 40 viviendas pendientes de reforma y ponerlas al servicio de los vecinos en régimen de alquiler", recuerda Veira.

El PP también critica al Ejecutivo socialista por "negarse a ceder suelo a la Xunta para construir más viviendas, que debe ser la máxima prioridad".