A Coruña aplicará un recargo del 50% en el IBI a las viviendas vacías de grandes propietarios

El Concello de A Coruña pondrá en marcha en 2027 un plan fiscal para movilizar las viviendas vacías de la ciudad. La iniciativa contempla la aplicación de un recargo del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas desocupadas de aquellos propietarios que dispongan de cinco o más inmuebles.

Así lo ha anunciado este jueves el portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage, quien ha avanzado que los servicios de Gestión Tributaria comenzarán este mismo mes a comunicar a los grandes propietarios la incorporación de sus inmuebles al censo de viviendas desocupadas de cara a 2027.

El procedimiento se desarrollará en diferentes fases. "Comenzamos con las sociedades, comenzamos con las personas jurídicas", ha precisado Lage.

El portavoz municipal ha explicado que esta medida está contemplada tanto en las ordenanzas fiscales municipales como en la Ley de Haciendas Locales. Sin embargo, su aplicación ha requerido un trabajo de 15 meses por parte de los técnicos municipales para determinar con las suficientes garantías jurídicas qué se considera una vivienda vacía.

1.087 grandes propietarios

Según los datos facilitados por el Gobierno municipal, A Coruña cuenta con un total de 100.177 viviendas, de las cuales 9.206 están en manos de grandes propietarios.

En concreto, en la ciudad hay 1.087 titulares que disponen de cinco o más viviendas. De ellos, 191 son sociedades que poseen un total de 2.332 inmuebles, mientras que los 896 restantes son personas físicas que concentran 6.874 viviendas.

No obstante, Lage ha aclarado que el hecho de ser un gran propietario no implica necesariamente tener viviendas desocupadas.

Para determinar si un inmueble está vacío, el Concello tendrá en cuenta dos indicadores: la ausencia de personas empadronadas en la vivienda y un consumo de agua inferior a seis metros cúbicos, según el umbral señalado por el portavoz municipal.

15 días para alegaciones

Los servicios municipales están notificando a las sociedades tanto su condición de grandes propietarios como la identificación de aquellos inmuebles susceptibles de formar parte del censo de viviendas desocupadas.

Una vez recibida la comunicación, los titulares dispondrán de un plazo de 15 días para presentar alegaciones y acreditar, si procede, que las viviendas no se encuentran vacías.

Lage ha incidido en la necesidad de contrastar los datos de los que dispone la Administración municipal y ofrecer al contribuyente la posibilidad de formular alegaciones antes de aplicar el recargo.

El portavoz municipal ha aclarado, además, que el incremento del 50% en el recibo del IBI afectará exclusivamente a los inmuebles desocupados y no al conjunto de las propiedades de un mismo titular.

Así, si un gran propietario dispone de diez viviendas y únicamente dos están vacías, el recargo se aplicará sobre estas últimas.

Incentivos al alquiler

La estrategia del Gobierno municipal no se limitará a penalizar a los grandes propietarios que mantengan sus viviendas vacías. En paralelo, el Concello trabaja en una propuesta de incentivos y bonificaciones fiscales para los pequeños propietarios que decidan incorporar sus inmuebles al mercado del alquiler.

La intención del Ejecutivo local es presentar esta segunda medida durante el primer trimestre de 2027 y desarrollarla a lo largo del próximo año.

"No solo hay que penalizar", ha defendido Lage, quien considera necesario favorecer también a aquellos propietarios que contribuyan a paliar el problema de acceso a la vivienda en la ciudad.

El portavoz municipal ha enmarcado estas actuaciones en la necesidad de buscar soluciones a corto plazo, teniendo en cuenta los tiempos que requieren los proyectos urbanísticos y la construcción de nuevas viviendas.

"Nosotros tenemos una visión para la mayoría social y creemos que hay que combinar esas dos cosas", ha concluido Lage, en referencia a la aplicación de recargos fiscales y al establecimiento de incentivos para movilizar el parque residencial existente.