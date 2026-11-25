El Concello de Santiago ha aprobado inicialmente el cambio del uso hotelero al residencial de una parcela de Roxos. La medida incluye una reserva obligatoria para vivienda protegida de un 40% de la superficie edificable máxima, que supone un total de 4.055 metros cuadrados, según ha explicado este miércoles el concejal de Urbanismo Iago Lestegás, en rueda de prensa.

El objetivo de esta actuación, además de incrementar la oferta de vivienda protegida, es ampliar la oferta de inmuebles con precios accesibles en "áreas urbanizadas". Lestegás ha añadido que en la definición de los usos permitidos la modificación hace referencia expresa a la vivienda cooperativa en cesión de uso, "una tipología innovadora" cuya implantación quiere "facilitar" el ayuntamiento.

Esta modificación puntual del Plan de sectorización del SUNP-25 de Roxos afecta a una superficie de 3.855,06 metros cuadrados, de los que 3.389,70 corresponden a la parcela H, ubicada en el número 25 de la rúa do Nabal. La Asociación Alvariza Colaborativas Compostela es propietaria del 89,99% y tiene firmado un contrato de arras con la propiedad del 10,01% restante.

La modificación incumbe a otras tres parcelas, una de ellas municipal, que están "parcialmente afectadas" para ajustar los límites "adaptándose a los condiciones de terreno y de ordenación". La superficie edificable máxima es de 4.055 metros cuadrados, de los que 1.622 corresponden a la reserva obligatoria de un 40% de vivienda protegida.

El texto será sometido ahora a información pública durante el plazo de un mes, para ser remitido posteriormente a la Dirección Xeral de Urbanismo para que solicite los informes preceptivos. El ayuntamiento también solicitará un informe de la Diputación da Coruña sobre posibles afección a la carretera DP-7802.

Facilitar la promoción

"El objetivo principal de esta modificación, que aprobamos inicialmente, es sustituir el uso hotelero por el residencial", recalcó Lestegás, según recoge Europa Press. El concejal de Urbanismo considera "coherente" la eliminación de este uso dentro de la estrategia municipal de priorizar la función residencial sobre otras que "no atienden las necesidad de los vecinos".

La medida, además, busca facilitar que se implanten modelos de promoción de vivienda sin ánimo de lucro para contribuir a su "desmercantilización". Precisamente, para favorecer este punto, el concello ha incluido en la descripción de los usos incluida en la modificación la vivienda cooperativa en cesión de uso.

"Se trata de un modelo de acceso a vivienda en el que una cooperativa gestiona un conjunto de viviendas en todas sus fases", explicó Lestegás, que concretó que la propiedad del edificio es colectiva y que cada inmueble puede ser usado de forma indefinida o por un periodo de tiempo determinado por los socios, que hacen una aportación inicial de capital (recuperable si abandonan la cooperativa) y cuotas mensuales de mantenimiento.

El responsable de Urbanismo también ha hecho referencia a otros objetivos: optimizar el suelo urbanizado y las infraestructuras existentes, "en coherencia con el objetivo de consumo cero de suelo establecido por la Comisión Europea para 2050"; adaptar la parcela a la realidad física del terreno "sin variar la superficie ni el aprovechamiento", y establecer la ordenación detallada de la parcela H.

La propuesta de Verea

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, se comprometió a reducir en un mes el plazo para la concesión de licencias municipales. Una propuesta que Lestegás (BNG) considera "poco honesta", ya que "vende como solución herramientas que ya existen".

"Me llamó la atención que la propuesta del candidato del PP a la Alcaldía para mejorar la tramitación de las licencias de obra sea una figura que ya existe y se utiliza en este ayuntamiento", replicó el concejal de Urbanismo, en referencia a las entidades de certificación de conformidad municipal (Eccom), reguladas por un decreto de la Xunta de 2025.

Esta figura, ha añadido Lestegás, no es atractiva para los promotores: en 16 años solo se han solicitado cuatro licencias con certificación Eccom, de las que tres han sido concedidas y la última se presentó hace dos semanas.