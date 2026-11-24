Los promotores del polígono residencial Parque de Oza han tenido que modificar, a instancias de la Xunta de Galicia, el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del ámbito, donde proyectan construir 1.000 viviendas. Los cambios que debían hacer, de los que fueron advertidos en mayo pasado, ya se han hecho y el documento está desde ayer lunes en manos del Ayuntamiento.

Durante el trámite de evaluación ambiental del proyecto por parte de particulares, asociaciones vecinales y administraciones, la Xunta recomendó minimizar el impacto visual de las tres torres más altas, de hasta 17 plantas, ubicadas en el barrio de O Castrillón.

La junta de compensación de Parque de Oza informa de que se han girado y retranqueado los volúmenes de los edificios de mayor altura, “diseñando un escalonamiento de cinco plantas hacia Antonio Ríos que permite reducir la cornisa edificatoria a escala del peatón, y aumentando la separación entre ellas con el fin de obtener más perspectiva visual y permeabilidad desde el interior de todo el ámbito”.

Otro cambio ha supuesto el incremento de espacios verdes, que alcanzan los 12.724 metros cuadrados, "esto es, un 93,36% más que lo exigido en el propio Plan General de Ordenación Municipal (PGOM)". Con los espacios libres privados de uso público, se llegará a un espacio libre "disfrutable" de casi 20.000 metros cuadrados.

Movilidad y aparcamiento

La Xunta también proponía evaluar la incidencia de los cambios propuestos sobre la movilidad general de la zona, exigiendo que se completase con un estudio de capacidad de absorción de las calles previstas y las ya ejecutadas, así como que se confirmase que habría suficientes plazas de aparcamiento.

Ordenación de espacios recogida en el Plan Especial de Reforma Interior de Parque de Oza. Cedida

Los promotores señalan ahora que el estudio de tráfico de la propuesta realizado por Eptisa confirma su "correcto funcionamiento". La interrupción rodada de la avenida de la Concordia evitará concentrar un exceso de intensidad y congestión de tráfico en esa vía. Además se aumentan a 344 las plazas públicas de estacionamiento, se prevé un aparcamiento subterráneo público y se refuerza el transporte público y las estaciones de bicis de alquiler.

Otro cambio singular de la propuesta reformada remite al antiguo ayuntamiento de Oza. Si en principio se planteaba solo un frente hacia la calle Montes, ahora se lleva hasta Antonio Ríos, rediseñando un equipamiento público que funcionará, como un edificio de tránsito que facilite a los vecinos la movilidad en vertical, conectando ambas calles con ascensores y mejorando la accesibilidad y conectividad.

Tramitación en marcha

La junta de compensación trasladará esta misma semana a partidos políticos y directivas de las tres asociaciones vecinales del entorno su oferta urbanística para reunirse y explicar detalladamente el proyecto reformado que, una vez presentado en el Ayuntamiento comenzará su tramitación administrativa, es decir, su aprobación inicial y exposición pública.

El 10% de la edificabilidad residencial será para viviendas de protección oficial gestionadas por el Ayuntamiento de A Coruña. Los 66.383 metros cuadrados que componen el ámbito pertenecen a alrededor de 150 propietarios. Más del 50% de la superficie total es de particulares, muchos de ellos vecinos de la zona, y el resto es propiedad de Aliseda, la Fundación Juana de Vega, la Sareb, el Concello y varias sociedades mercantiles.