Las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo 26 de noviembre Archivo de El Español

Últimos días: 104 viviendas de alquiler desde 350 euros con contratos de hasta 75 años de duración

La vivienda en alquiler continúa encareciéndose en Galicia. El precio del metro cuadrado se sitúa en 9,8 euros y ha subido 4,6% frente a octubre de 2025, según el último informe del portal inmobiliario Idealista.

En este contexto, y para facilitar el acceso al alquiler asequible, la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, CASA 47, ha incorporado a su Portal un total de 442 nuevas viviendas en seis comunidades autónomas, entre ellas Galicia.

Alquiler desde 350 euros

Buenas noticias para los residentes en Galicia que estén buscando un piso de alquiler. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través de la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, ha incorporado 104 viviendas en la comunidad gallega desde 350 euros.

Las inscripciones para los inmuebles de esta nueva convocatoria, la mayoría de ellos ubicados en Monforte de Lemos (Lugo), estarán disponibles hasta el próximo 26 de noviembre, rellenando el formulario de solicitud online.

Las personas interesadas podrán consultar a través del Portal de CASA 47 fichas individuales de cada vivienda con fotografía y ubicación, el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad básica de convivencia que pueden acceder a la misma, así como un formulario de solicitud que se puede cumplimentar online.

"El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años, siempre y cuando se mantengan las condiciones", informan fuentes ministeriales.

Entre los requisitos a cumplir, las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces el IPREM.

"Las rentas mensuales de las viviendas se establecen sobre la base del tope fijado por la comunidad autónoma y nunca superará el 30% de la renta media del municipio"

104 viviendas en Galicia

El Portal de CASA 47 ofrece 104 viviendas distribuidas en Lugo (67), A Coruña y Pontevedra (10). Sus dimensiones van desde los 45 a los 121 metros cuadrados (m2), con alquileres que oscilan entre los 350 y los 681 euros mensuales.

Las viviendas no incluyen mobiliario, aunque la cocina y los baños suelen venir equipados con muebles o estructuras principales.

Monforte de Lemos concentra la mayor oferta de viviendas asequibles en alquiler. No obstante, también encontramos inmuebles disponibles en numerosos municipios de la provincia de A Coruña, como Arteixo, Carral y Ribeira, así como en la provincia de Pontevedra, como Lalín y Poio.



