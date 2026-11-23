Crisis de la vivienda en A Coruña: solo el 7% de pisos en venta cuestan menos de 160.000 euros

Los precios medios de la vivienda en España mantienen su progresivo incremento debido a la escasa oferta. Con menos pisos en el mercado inmobiliario es más caro alquilarlos. También venderlos, no solo por la menor disponibilidad de vivienda usada sino por el encarecimiento de los costes de construcción en el caso de la obra nueva, además de otros factores que elevan los precios como la logística, el transporte o la energía.

¿Intervenir los precios o construir más viviendas? ¿Apostar por los pisos protegidos de alquiler asequible o fomentar el mercado libre? ¿Vivienda pública o promociones privadas? Mientras los partidos políticos debaten en campaña electoral y proponen soluciones y estrategias de vivienda (y entran en peliagudos terrenos como la ocupación ilegal o los desahucios), las inmobiliarias son el escaparate que recogen la evolución de lo que cuesta alquilar o comprar una casa.

El portal Idealista anunciaba el pasado miércoles casi 1.000 ofertas de compraventa de pisos y casas en el municipio de A Coruña. Según su estudio de la evolución del mercado hasta octubre, el precio medio del metro cuadrado de una vivienda en venta en la ciudad era de 3.259 euros, un 0,7% más que un mes antes y un 8,2% más que hace un año. El valor medio nacional es de 2.955 euros el metro cuadrado.

Esta fuente inmobiliaria permite comprobar la disponibilidad de vivienda a la venta según precios y superficies. En el conjunto de A Coruña se encuentran hoy solo 71 pisos por menos de 160.000 euros, un 7% de los anunciados. Hay 814 hasta 500.000 euros (81%) y 41 que superan el millón de euros.

Viviendas en el centro de A Coruña. Quincemil

Esta división presenta particularidades, anuncios llamativos con precios por debajo o por encima de los topes bajos o altos más frecuentes: bajos o estudios a 46.000, 80.000 o casi 100.000 euros que precisan importantes reformas, así como casas viejas necesitadas de inversión un poco superior a estas cantidades; áticos de más de 400 metros cuadrados o de casi dos millones de euros; o una vivienda por 28.000 euros ofrecida como nuda propiedad, es decir que se vende pero sus propietarios aún viven en ella.

Una visión por barrios

Ensanche-Juan Flórez, Monte Alto-Zalaeta-Atochas y Ciudad Vieja-Pescadería son las zonas de A Coruña que suman más anuncios de viviendas en venta en Idealista, más de cien cada uno y un total de 415.

En Ensanche los precios van de 120.000 a 1,3 millones de euros. En Monte Alto, de 46.000 (solo un piso) a 1,5 millones. En el centro y el casco histórico, de 120.000 a 1,13 millones.

Si en estos barrios una persona o una familia busca una vivienda de entre 60 y 80 metros cuadrados puede encontrarla por hasta 475.000, 600.000 y 450.000 euros respectivamente. Parte de ellas se ofrecen en plantas altas sin ascensor.

Agra do Orzán-O Ventorrillo y Os Mallos, barrios con alta densidad de población, permiten comprar pisos baratos por 80.000 (solo uno) y 111.000 euros (un bajo), con los más caros a 349.000 y 585.000 euros respectivamente. Los más costosos de entre 60 y 80 metros valen 255.000 y 369.000 euros.

En Cuatro Caminos y su entorno las viviendas más caras a la venta son las que forman parte del edificio rehabilitado en la avenida Fernández Latorre, al precio de 1,15 millones. El más caro de los pisos libres que se construyen en Pérez Ardá cuesta 905.000 euros. Lo más barato es una vivienda de 44 metros cuadrados por 163.000 euros.

Fachada con galerías de un edificio rehabilitado en Cuatro Caminos, con pisos a la venta por más de un millón de euros. Quincemil

En Os Castros-O Castrillón los anuncios tienen precios de 110.000 a 559.000 euros, con la excepción máxima de un ático de 402 metros cuadrados que sube el precio a 800.000 euros.

El rango de precios en Riazor-Visma va de 179.000 euros a 1,18 millones (430.000 si se busca piso de hasta 80 metros cuadrados). En Someso y Matogrande, de 155.000 a 490.000 euros. Y en Eirís, lo más barato son 154.000 euros; la zona tiene precios moderados, aunque se anuncian cuatro chalés de entre 920.000 y 1,53 millones de euros.

Construcción, rehabilitación

El difícil acceso a la vivienda o el déficit residencial son situaciones reales que no solo castigan a los ciudadanos con los recursos más limitados, sino amenazas para la economía española en cuanto que obstaculizan la movilidad del mercado laboral, como alerta la propia Comisión Europea.

La construcción y promoción de vivienda, acompañada de medidas como la cesión de suelo para edificar o la creación de ayudas eficaces a la rehabilitación son remedios que proponen las administraciones.

Lo han hecho siempre, dentro o fuera de calendarios electorales. Hoy la urgencia de vivienda se acentúa no solo con la escalada de precios sino con las demandas insistentes de la población, como hace una semana en la jornada de huelga general motivada por las complicaciones cada vez más acuciantes para encontrar un lugar donde vivir.