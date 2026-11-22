Recreación de las viviendas públicas que se construirán en Vilarrodís, en Arteixo. Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia ha recibido cuatro ofertas de empresas interesadas en ejecutar las obras de construcción de 14 viviendas de promoción pública en Arteixo. El futuro edificio se levantará en una parcela de la calle Aguceira, en Vilarrodís, cedida por el Ayuntamiento, y cuenta con un presupuesto de licitación de 2,7 millones de euros.

El proyecto contempla la construcción de 14 hogares, que dispondrán también de sus correspondientes plazas de garaje y trasteros. La distribución incluirá nueve viviendas de dos dormitorios, una de ellas adaptada para personas con movilidad reducida, tres pisos de tres habitaciones y otros dos de cuatro dormitorios.

La actuación se desarrollará en la parcela UA-43 P11 y busca integrar el nuevo edificio en el entorno urbano de Vilarrodís. Según explica la Xunta, el diseño contempla que todas las estancias dispongan de iluminación natural y vistas al exterior, con el objetivo de favorecer unas viviendas más luminosas y confortables.

La construcción de estas 14 viviendas forma parte de las actuaciones de promoción pública impulsadas por el Gobierno gallego para ampliar la oferta de vivienda protegida. Por el momento, el proceso se encuentra en la fase de valoración de las cuatro ofertas recibidas para ejecutar los trabajos.