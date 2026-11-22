Venden una casa de 373 m2 con finca de 2.118 m2, piscina, barbacoa y lista para vivir cerca de la ciudad

Hay viviendas que cuentan con todo lo que llevas tiempo buscando. Viviendas que, nada más verlas, te encantan y que después de visitarlas y descubrir todo lo que ofrecen es más de lo que querías. Si eres de esas personas que prefieren vivir fuera de la ciudad, pero tampoco demasiado lejos para disponer de todos los servicios, esto te interesa.

SerfiSegur Inmobiliaria comercializa una casa en Baldaio, en Carballo (A Coruña), de 373 m2 y una parcela de 2.118 m2 que cuenta con todo lo que necesitas para disfrutar del día a día y formar tu hogar a media hora de la ciudad herculina.

Piscina, jardín y barbacoa

Chalet independiente en Baldaio, Carballo (A Coruña) Idealista y SerfiSegur Inmobiliaria

Este precioso chalet se encuentra en Baldaio, en el municipio de Carballo, en un entorno súper tranquilo y muy cerca del mar. Se trata de una casa independiente de 373 m2 construidos, situada sobre una parcela de 2.118 metros cuadrados, con jardín, piscina y diferentes espacios exteriores con muchas posibilidades.

La casa se distribuye en dos plantas, bajocubierta y semisótano. En la planta baja cuenta con un recibidor, salón-comedor, cocina equipada, una habitación destinada actualmente a sala de estar, un aseo y una despensa. En la planta superior dispone de tres dormitorios dobles, una habitación individual que actualmente se utiliza como vestidor y un baño completo.

La bajocubierta cuenta con tres estancias sin terminar, por lo que puedes dar rienda suelta a tu imaginación y dedicarlas a lo que mejor te convenga, de tal forma que puedas cubrir todas tus necesidades y ponerlas a tu gusto.

Estancias interiores de la casa Idealista y SerfiSegur Inmobiliaria

Por su parte, el semisótano dispone de un garaje con capacidad para tres vehículos. Además, en esta misma planta hay un apartamento con salón-comedor, cocina americana, dos dormitorios y un baño.

En el exterior, la parcela ofrece un amplio jardín con piscina, barbacoa y porche. Sin duda, es el lugar perfecto para pasar los meses de verano en compañía de tus amigos o familiares, organizar grandes comilonas y disfrutar en buena compañía del sol y el calor. Además, puedes aprovechar el lugar para crear más espacios de ocio, o incluso algún mini parque infantil si tienes niños.

Piscina y barbacoa de la casa Idealista y SerfiSegur Inmobiliaria

En cuanto a sus características, la vivienda dispone de calefacción eléctrica, ventanas oscilobatientes con cristal Climalit y rotura de puente térmico. Los suelos son de parqué en la planta superior y cerámica en la planta baja. Además, algo muy positivo y que debes tener en cuenta es que se vende amueblada y está lista para entrar a vivir nada más te hagas con ella.

Uno de sus grandes atractivos es su ubicación. Además de estar solo a media hora de A Coruña en coche, aquí puedes disfrutar de un entorno natural privilegiado de la costa de Carballo, pudiendo disfrutar del espacio natural protegido de Razo-Baldaio, así como de sus increíbles playas.