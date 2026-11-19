El antiguo Aeroclub Pub de A Coruña busca una nueva etapa. El emblemático establecimiento de Torreiro 11, que durante años ha acogido celebraciones, encuentros y eventos vinculados a escuelas de baile, busca ahora una persona o empresa que quiera hacerse cargo del negocio. Sus responsables han decidido abrir distintas posibilidades para dar continuidad al local, desde el alquiler hasta el traspaso o incluso la venta del propio inmueble.

La oferta contempla cuatro fórmulas diferentes: el alquiler por días para eventos, el arrendamiento de larga duración, el traspaso del negocio o la venta del local. La intención es encontrar un relevo que pueda aprovechar unas instalaciones que ya cuentan con licencia de café bar especial con música y que requirieron una inversión superior a los 240.000 euros en su reforma.

José Luis González, responsable del establecimiento, explica que han creado una página web específica, Torreiro 11, para dar a conocer las distintas opciones y facilitar toda la información a los posibles interesados. La iniciativa lleva apenas una semana anunciándose y ya ha generado un movimiento considerable. "Llevamos una semana anunciando y ya tuvimos más de 30 visitas", señala.

El interés no procede únicamente de empresarios de A Coruña. Según explica González, por el establecimiento ya han pasado profesionales de Pontevedra y también ha recibido llamadas de hosteleros de Santiago de Compostela, Ourense y Lugo. Algunos de ellos estudian la posibilidad de hacerse con el negocio y continuar con su actividad, mientras que otros valoran las diferentes fórmulas de explotación que se ofrecen.

La operación se encuentra todavía abierta y no existe ningún acuerdo firmado. De hecho, una de las circunstancias que condicionan la decisión es que, mientras se reciben propuestas para utilizar el espacio durante los próximos meses, también hay personas interesadas en adquirirlo o quedarse con el negocio de forma permanente. "Tenemos bastantes peticiones para todo el mes de diciembre y para enero, pero siempre estamos sin firmar nada porque también están haciendo visitas para quedarse con el local", explica el responsable.

Cuatro fórmulas para el local

La propuesta de Torreiro 11 no se limita a encontrar un nuevo inquilino. Sus responsables quieren ofrecer alternativas que se adapten tanto a quienes buscan desarrollar una actividad hostelera de manera estable como a empresas interesadas en organizar eventos o utilizar las instalaciones durante periodos concretos.

Una de las posibilidades es el alquiler por días, pensado principalmente para celebraciones, encuentros y actividades puntuales. También se contempla un arrendamiento de larga duración, así como el traspaso del negocio para que otro profesional pueda continuar con la explotación del establecimiento. La cuarta opción es directamente la venta del local.

La diferencia entre unas fórmulas y otras es importante para quienes estén valorando entrar en el negocio. González explica que un interesado que opte únicamente por alquilar el espacio no tendrá las mismas posibilidades que alguien que decida asumir el traspaso y hacerse cargo de la estructura empresarial existente.

En este segundo supuesto, el nuevo responsable podría beneficiarse de unas condiciones que, según explica, tienen especial valor por la trayectoria del establecimiento. "Si tú vienes y me pagas el traspaso, te puedes quedar con una renta antigua y gestionar el local a tu gusto", apunta.

El objetivo es que la operación permita encontrar un relevo que pueda aprovechar lo que ya está construido, sin tener que comenzar desde cero. La propiedad está abierta a estudiar las propuestas que lleguen y no establece una única fórmula como condición imprescindible para cerrar la operación.

"Estamos dispuestos a la venta, al alquiler, al traspaso... Damos todas las posibilidades", resume González, que reconoce que, después de tantos años vinculado al establecimiento, su intención es desvincularse de la gestión hostelera y facilitar que otra persona pueda continuar con el proyecto.

Una licencia con valor

Uno de los principales atractivos del antiguo Aeroclub Pub es su licencia de café bar especial con música, una característica que amplía las posibilidades de actividad para el futuro gestor. No se trata únicamente de disponer de un espacio comercial, sino de hacerse con unas instalaciones que ya cuentan con una configuración específica para desarrollar actividades relacionadas con la hostelería y el ocio.

Para González, este es precisamente uno de los elementos que más valor aportan a la operación. Un empresario que quiera poner en marcha un establecimiento de estas características puede encontrarse con importantes dificultades y plazos antes de comenzar a trabajar. En Torreiro 11, en cambio, buena parte de ese camino ya está recorrido.

El responsable destaca también la inversión realizada en su momento para acondicionar el espacio. La reforma superó los 240.000 euros, una cantidad que da una idea de la dimensión del proyecto y del desembolso que podría evitarse quien decida continuar con la actividad.

"Este local ya nos costó más de 240.000 euros la reforma en su día", recuerda. A su juicio, la posibilidad de hacerse con un negocio que ya está preparado, con la licencia en orden y sin cargas, supone una ventaja para los profesionales del sector que quieran iniciar una nueva etapa empresarial.

La idea es que el futuro responsable pueda ponerse al frente del establecimiento sin tener que afrontar desde el principio una intervención de gran envergadura ni los tiempos que habitualmente conlleva poner en marcha un negocio hostelero de estas características.

Aunque la licencia y las instalaciones están especialmente orientadas a la hostelería, la propiedad no descarta que puedan surgir otras propuestas. González señala que el local podría destinarse a otros usos comerciales, aunque considera que sería desaprovechar parte de su principal atractivo si no se tiene en cuenta la infraestructura y los permisos de los que ya dispone.

El fin de una etapa

La decisión de buscar un relevo llega después de diferentes etapas en la trayectoria del establecimiento. Hasta el pasado mes de septiembre, el antiguo Aeroclub Pub mantenía su actividad abierta al público, aunque su funcionamiento estaba muy vinculado a la celebración de eventos y a los grupos que organizaban sus propias actividades en el espacio.

Entre sus principales clientes se encontraban distintas escuelas de baile, que utilizaban las instalaciones para organizar comidas, cenas y celebraciones con sus alumnos e invitados. Especialmente los viernes y los sábados, el local registraba una importante actividad durante los fines de semana.

"Lo que más se llevaba eran las escuelas de baile y las cenas y comidas que hacían estas escuelas. Invitaban a gente y tenían viernes y sábado lleno, todos los fines de semana", relata González.

El establecimiento también recibía público general, pero ese tipo de celebraciones se había convertido en una parte fundamental de su funcionamiento. La actividad permitía mantener una programación recurrente, con grupos que regresaban habitualmente para organizar sus encuentros y eventos.

Sin embargo, la gestión diaria comenzó a complicarse. La persona que se encargaba de coordinar el establecimiento no podía continuar al frente del negocio y, según explica el responsable, estaban teniendo dificultades para mantener la plantilla y cubrir las necesidades de personal.

Así, desde septiembre el establecimiento dejó de funcionar con su dinámica anterior y pasó a centrarse exclusivamente en la organización de eventos mediante fórmulas de cesión de la gestión a terceros.

Disponible para eventos

La actividad del antiguo Aeroclub Pub no se ha detenido por completo. Aunque ya no funciona como antes, el espacio continúa disponible para la celebración de eventos y son distintas empresas las que pueden asumir temporalmente su gestión.

El modelo consiste en que esas compañías utilizan y gestionan el establecimiento con sus propios equipos a cambio de una compensación económica para los responsables del local. De esta manera, pueden mantener el espacio operativo y cubrir sus gastos mientras estudian las propuestas que llegan para hacerse cargo del negocio de forma más estable.

Esta fórmula permite que el establecimiento siga teniendo movimiento sin que sus actuales responsables tengan que recuperar la gestión cotidiana que motivó el cambio de funcionamiento.

Al mismo tiempo, la posibilidad de alquilarlo para celebraciones puntuales mantiene abierta una vía de actividad durante los próximos meses. De hecho, ya existen peticiones para utilizar las instalaciones tanto en diciembre como en enero, aunque todavía no se han cerrado acuerdos definitivos porque continúa el proceso de visitas de posibles compradores y nuevos gestores.

La intención de José Luis González es encontrar a alguien que pueda aprovechar el recorrido del establecimiento y darle continuidad a partir de ahora. Después de años vinculado a Torreiro 11, considera que ha llegado el momento de que otro profesional tome las riendas.

"Mi intención es que venga alguien, que coja el relevo y que se quede con el negocio y que le saque la máxima rentabilidad posible", concluye.

La web refleja precios cerrados para el alquiler del local por días sueltos. Desde 200 euros por día los lunes, martes y miércoles a 300 euros los jueves y domingos así como los festivos, 400 euros los viernes y 500 euros los domingos. Además, existen packs de viernes y sábado a 800 euros y de todo el fin de semana por 1.000 euros. Entre los usos están cenas, presentaciones, ensayos, rodajes, afterworks, cumpleaños, cenas de empresas, fiestas privadas, comidas familiares, bautizos, y fiestas de tarde.