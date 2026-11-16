El visado de nuevas viviendas en Santiago aumenta un 405% y suma 268 entre enero y septiembre

El visado de nuevas viviendas a construir en Santiago de Compostela se ha disparado en los primeros nueve meses del año. En concreto, ha aumentado un 405% al sumar 268 entre enero y septiembre, según el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña. Una cifra que asciende a casi 1.900 si se tienen en cuenta los datos de toda la provincia coruñesa.

El presupuesto de ejecución material de los expedientes de obras visados en nueve meses en toda la provincia en el colegio suma 363 millones de euros, según recoge Europa Press.

Las obras visadas en el municipio de Santiago en los nueve primeros meses de 2026 crecieron 0,82%: pasó de las 122 visadas de enero a septiembre de 2025 a los 123 expedientes de los nueve primeros meses de este año. Los expedientes de obras en toda la provincia de A Coruña, por su parte, cayeron un 1,67%.

El presidente del colegio, Carlos Mato, reclama a través de un comunicado de prensa un pacto sobre vivienda "como el que ya existe en Galicia, fomentar la colaboración público-privada, agilizar la gestión urbanística del suelo, unificar y dar estabilidad a la normativa para dar confianza y agilizar la tramitación de proyectos inmobiliarios".

"El sector atraviesa un buen momento (con) todos los protagonistas, incluidas las administraciones, concienciados en la necesidad de resolver el problema de la vivienda", añade Mato, que considera no obstante que el sector "necesita abordar con rigor y seriedad la falta de mano de obra, un problema que dificulta la materialización de proyectos de obra nueva y la rehabilitación".