Agotado el presupuesto del Bono Emancípate 2026 de Galicia: 1.366 jóvenes se han beneficiado

El Bono Emancípate 2026 se ha agotado tras llegar a 1.366 jóvenes. Así lo recoge este lunes una resolución de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude en el Diario Oficial de Galicia (DOG), en el que se concreta que el programa contaba con un presupuesto inicial de 2,92 millones de euros.

Todos los fondos se han agotado excepto en el caso de 1.000 euros que son insuficientes para conceder una nueva ayuda. La convocatoria establece un procedimiento de concesión por orden cronológico de entrada de las solicitudes completas: la última que se concedió antes del agotamiento del crédito fue presentada el 16 de febrero.

1.366 beneficiarios

Un total de 1.366 jóvenes recibirán este año una ayuda para afrontar los primeros gastos derivados de independizarse en un hogar propio, 300 más que en el ejercicio anterior.

La Xunta ha precisado que en esta convocatoria se recibieron 3.624 solicitudes y que en los presupuestos de 2027 están consignados otros tres millones de euros para estas subvenciones.

Algunas de las condiciones para acceder a estas ayudas eran tener entre 18 y 35 años; contar, por lo menos, con una fuente regular de ingresos; tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo; y estar empadronadas en la vivienda en la que va a permanecer.

Una vez concedidas y comunicadas, las ayudas se hacen efectivas a través de una tarjeta monedero virtual expedida a nombre de la persona. Esta tarjeta puede ser utilizada hasta el 31 de diciembre como fecha límite en establecimientos con sede física en Galicia.