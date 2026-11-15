La vivienda tiene un precio de 415.000 euros y la comercializa SC Inmobiliaria Ferrol Idealista y SC Inmobiliaria Ferrol

Venden una casa rural de 160 m2 con finca de 1.605 m2, piscina, vistas al mar y lista para vivir muy cerca de la ciudad

El mercado de la vivienda en Galicia se encuentra en un momento complicado en el que muy pocos pueden acceder a una vivienda en propiedad debido a los altos precios. Algunos optan por alejarse de las ciudades para tener más opciones o, por lo menos, precios que se ajusten más a lo que se ofrece.

El portal inmobiliario de Idealista te permite filtrar por tus preferencias para encontrar esa vivienda que tanto tiempo llevas buscando acorde a tus necesidades. En este contexto, SC Inmobiliaria Ferrol comercializa una vivienda situada en el municipio de Ares, comarca de Ferrol (A Coruña), que ofrece todas las comodidades.

Dos plantas y 3 habitaciones

Vivienda en El Raso, Ares, comarca de Ferrol Idealista y SC Inmobiliaria Ferrol

En El Raso, una de las zonas más privilegiadas de Ares, se encuentra a la venta un precioso chalet con mucha amplitud y que cuenta con todo lo necesario para disfrutar del día a día muy cerca del mar, ya sea que lo necesites como tu residencia habitual o como segunda vivienda. Está a 15 km de Ferrol, unos 25 minutos en coche, por lo que puedes desplazarte a la ciudad con gran facilidad, ya sea para trabajar o para realizar cualquier actividad.

Esta casa construida en el año 2000 cuenta con 160 metros cuadrados construidos y una parcela de 1.605 metros cuadrados. Está distribuida en dos plantas. En la planta baja dispone de un porche-terraza de 13m2, cocina independiente con vistas a la finca y al mar, salón-comedor con estufa de leña, un dormitorio, un baño completo y zona de despensa.

Estancias de la vivienda en Ares Idealista y SC Inmobiliaria Ferrol

En la planta superior encontramos dos dormitorios de 23 metros cuadrados cada uno, un segundo baño y un amplio distribuidor que se utiliza como sala de estar.

Sin duda, uno de sus grandes atractivos es su exterior, pues cuenta con una piscina de agua salada de 8x4 metros, zona de pérgola, barbacoa y bodega. Así, es perfecto para cualquier reunión con amigos y familiares en las que reunir a mucha gente para disfrutar de un día de sol en buena compañía.

Entre sus características destacan las ventanas climalit, la calefacción y el agua caliente por gas propano. El tejado y los canalones fueron renovados hace tres años. La vivienda también cuenta con agua de pozo, conexión al alcantarillado y posibilidad de conexión a la red de agua.

Espacios exteriores de la vivienda en Ares Idealista y SC Inmobiliaria Ferrol

Como ves, la vivienda cuenta con todo lo necesario para entrar a vivir y está muy cerca de la ciudad, pudiendo disfrutar de todos los servicios básicos a un paso. Por si fuera poco, también tienes playas muy conocidas en sus proximidades, como la de El Raso, Seselle, Redes, Ares o Chanteiro.

Para cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto con SC Inmobiliaria Ferrol.