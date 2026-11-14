Subastan una vivienda de 60 m2 desde 7.448 euros con excelente ubicación y a un paso del centro de la ciudad

La Agencia Tributaria (AEAT), a través de su Portal de Subastas, ha publicado recientemente la subasta de una vivienda de 60 metros cuadrados (m2) en un barrio de A Coruña donde la tradición marinera se mezcla con la vida moderna.

El piso parte de una puja mínima de 7.448,56 euros y cuenta con una valoración de 74.485,57 euros. El anuncio permanecerá activo hasta el próximo lunes 30 de noviembre.

Un piso de 60 m2

Más allá de portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa, la Agencia Tributaria dispone de una página web con inmuebles --esto es, casas unifamiliares, fincas rústicas, naves, etc-- que se subastan en cualquier punto del país.

Calle Vereda Polvorín, en el barrio de Monte Alto Google Maps

En su actualización más reciente, el Portal de Subastas de Hacienda ha incorporado a su listado la puja de una vivienda en A Coruña. En concreto, el inmueble se localiza en el número 28 de la calle Vereda Polvorín, en el barrio de Monte Alto.

El anuncio detalla que la propiedad cuenta con una superficie útil de 60 metros cuadrados (m2), aunque no especifica el número de dormitorios ni el estado del interior. Sí se conoce que es una cuarta planta, piso izquierda, con amplios ventanales.

El derecho a subasta corresponde al pleno dominio, aunque el porcentaje de titularidad, a diferencia de otras subastas publicadas en este medio, es del 50%. Esto quiere decir que serás propietario de la mitad indivisa de ese bien.

La subasta estará activa hasta el lunes 30 de noviembre a las 18:00 horas. Para acceder a ella, los interesados deben constituir un depósito de garantía mínimo de 3.724,27 euros, lo que corresponde al 5% del valor real de la vivienda.

¿Qué ofrece Monte Alto?

Monte Alto es un barrio de A Coruña que combina la esencia de la vida marinera tradicional y la vida moderna.

En este sentido, ofrece bares de toda la vida, como la pulpería O'Fiuza; un recién reformado Mercado Municipal, con más de 15.000 metros cuadrados (m2), y un Centro Cívico, con programación sociocultural, talleres y áreas de reunión.

En materia de servicios, Monte Alto dispone de comercios de proximidad, bibliotecas, colegios, un centro de salud y zonas verdes como el Campo de Marte. Además, el barrio cuenta con buenas conexiones con el centro, ya sea caminando o en autobús.

La Torre de Hércules es el faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está situado en el extremo del barrio y conecta con el Paseo marítimo, con vistas directas al océano Atlántico.