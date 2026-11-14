Andrés, abogado: "Hacienda puede devolverte 1.356 euros al año si compraste una vivienda antes del 1 de enero de 2013"

Existen una serie de deducciones fiscales que muchos contribuyentes probablemente desconocen. Una de ellas solo puede aplicarse a determinados ciudadanos: aquellos que adquirieron su vivienda habitual antes de 1 de enero de 2013.

Se trata de la "deducción por inversión en vivienda habitual", que fue suprimida a partir de esa fecha. No obstante, quienes cumplan los requisitos establecidos por Hacienda podrán seguir beneficiándose de ella y aplicarla en su declaración de la Renta.

Hasta el 1 de enero de 2013

Existen deducciones fiscales que muchos contribuyentes desconocen y que pueden suponer un importante ahorro en la declaración de la Renta. Una de ellas es la deducción por inversión en vivienda habitual, un beneficio fiscal que fue suprimido el 1 de enero de 2013, pero que todavía pueden aplicar determinados ciudadanos si cumplen una serie de requisitos.

Tal y como explica la Agencia Tributaria en su página web: "Desde el 1 de enero de 2013 se suprime esta deducción, pero si te has deducido antes de esa fecha puedes seguir aplicando esta deducción en tu declaración de Renta si cumples los requisitos establecidos".

De esta forma, la deducción está dirigida, con carácter general, a quienes compraron su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 y ya había aplicado este beneficio fiscal en ejercicios anteriores. No obstante, existen algunas excepciones que pueden permitir acceder a ella incluso si no se aplicó anteriormente.

Así lo ha explicado Andrés Millán, abogado gallego conocido en redes sociales como @lawtips, donde comparte consejos y cuestiones legales de interés para la ciudadanía.

Cuánto dinero puedes deducirte

"Si compraste casa con hipoteca Hacienda puede devolverte 1.356 euros al año", explica el abogado gallego en uno de sus últimos post. En concreto, "puedes deducirte el 15% de lo que pagues al año por tu vivienda, con un máximo de 9.040 euros", indica.

¿Qué gastos se pueden incluir? Según explica Millán, se tienen en cuenta "la amortización del préstamo, los intereses y las primas de los seguros de vida e incendio que figuren en las condiciones del préstamo".

Para poder beneficiarse de esta deducción, es necesario cumplir estos requisitos, tal y como indica la Agencia Tributaria:

Si has adquirido tu vivienda habitual o has pagado cantidades para la construcción de la misma con anterioridad a 1 de enero de 2013

Si has pagado cantidades con anterioridad al 1 de enero de 2013 por obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual, siempre que las citadas obras hayan finalizado antes del 1 de enero de 2017

Si has pagado cantidades con anterioridad al 1 de enero de 2013 para la realización de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad, siempre y cuando las citadas obras o instalaciones hayan finalizado antes de 1 de enero de 2017

Además, Hacienda establece que, a efecto de la deducción, se considera vivienda habitual aquella "que constituya la residencia del contribuyente durante un plazo continuado de al menos tres años".

La excepción

Sin embargo, existe una excepción que puede beneficiar a contribuyentes que compraron su vivienda antes de 2013, pero que no llegaron a aplicarse la deducción en sus declaraciones anteriores.

"La excepción que casi nadie conoce: si antes de 2023 no te la aplicaste porque no estabas obligado a declarar o porque en ninguno de esos años tuviste cuota, Hacienda admite ahora que puedas aplicarla", explica el abogado.

La Agencia Tributaria lo deja claro: "En todo caso, para poder aplicar la deducción por vivienda habitual se exige que te hayas aplicado la deducción por dicha vivienda en 2012 o en años anteriores, salvo que no la hayas aplicado en dichos años porque el importe invertido en la misma no haya superado el importe exento por reinversión o las bases efectivas de deducción de viviendas anteriores, no hubieras tenido cuota íntegra para aplicarla (salvo que ello obedezca a un error en cuyo caso habrá que estar a las circunstancias de cada caso) o no hubieses estado obligado a presentar declaración".

Por tanto, quienes no pudieron aplicarse la deducción por alguno de estos motivos podrían tener derecho a hacerlo ahora, siempre que cumplan con el resto de requisitos. "Puedes rectificar las declaraciones no prescritas que hoy son las de 2022, 2023, 2024 y 2025, y pedir que te devuelvan lo que pagaste de más", finaliza el abogado gallego Andrés Millán.