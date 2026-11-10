Tres de cada diez viviendas de A Coruña están en manos de propietarios con más de un inmueble

En un contexto de rápidos cambios en el sector inmobiliario, A Coruña se mantiene como una ciudad de pequeños propietarios que, en su mayoría, son personas físicas. De acuerdo con los últimos datos disponibles en el Catastro, el 95,45% de inmuebles de la ciudad está en manos de personas físicas y quienes poseen una única vivienda son dueños del 66,63% del parque inmobiliario.

Isabel Cotelo, presidenta de la Asociación Profesional Inmobiliaria de Galicia (Apigal), subraya que "A Coruña siempre ha sido una ciudad de propietarios residenciales", una tendencia que se mantiene pese al atractivo creciente de la urbe experimentado en los dos últimos años.

En contraposición, actualmente de cada 100 casas de A Coruña, 33 pertenecen a propietarios con más de una vivienda.

Y entre los grandes tenedores —aquellos que poseen 10 inmuebles o más—, el porcentaje desciende considerablemente. El 2,67% del parque inmobiliario está en sus manos, una cifra que se ha mantenido bastante estable en los últimos dos años.

"Después de la pandemia los inversores empezaron a fijarse en la ciudad y fue in crescendo en los dos últimos años. Es cierto que hay fondos de inversión comprando edificios para ponerlos en alquiler o alquiler turístico cuando se compran enteros, pero sigue siendo una parte minoritaria", apunta la experta.

Lo habitual en la ciudad herculina es comprar para vivir o, en todo caso, para utilizarla como segunda o tercera residencia y con la intención de que estos inmuebles se conviertan en patrimonio familiar.

Crecimiento desigual

De todas formas, el incremento del parque inmobiliario y de las personas físicas propietarias no ha crecido al mismo ritmo que la ciudad.

Su población aumentó entre el 2023 y el 2025 (últimos datos disponibles) en 4.167 personas mientras que el número de personas propietarias en los dos últimos años creció en poco más de un millar.

Así, actualmente solamente el 39,78% de los residentes de A Coruña son propietarios y el 6,14% tiene más de una vivienda.

Concentración

Para ver quién concentra propiedades hay que poner la vista en las personas jurídicas, habitualmente empresas o asociaciones, y las jurídicas públicas, es decir, administraciones.

Son ellas quienes acumulan un mayor número de viviendas por persona, que llegan a 2,95 en el caso de las personas jurídicas. Más llamativo es el caso de las entidades públicas, que suman una media de 55 viviendas por titular.

Según se desprende de esta misma estadística, cuatro titulares son propietarios de más de 100 inmuebles coruñeses cada uno, concentrando entre ellos 1.270 viviendas de la ciudad.

Dos de ellos son administraciones públicas, con 875 inmuebles, y dos son personas jurídicas, con 395 viviendas.

Estas dos figuras se mantienen como las mayores propietarias desde, al menos, 2024 cuando el Catastro comenzó a registrar estos datos de manera más detallada.

Desde entonces, y teniendo en cuenta que los datos del 2026 todavía no corresponden al año completo, los inmuebles en manos de personas jurídicas con más de 100 viviendas aumentaron en 40, mientras que en el caso de las administraciones públicas bajaron en 11.

Una ciudad más atractiva

Cotelo señala que el crecimiento económico de la ciudad hace que esta "sea muy atractiva a los ojos de cualquier persona, de residentes o de quienes vienen de fuera. Es muy cómoda para vivir y ha crecido mucho también".

Esto es lo que explicaría un incremento de la acumulación de vivienda y también que las personas jurídicas acumulen más parque inmobiliario.

"La ciudad está destacando bastante a nivel nacional por su calidad de vida así que estamos en el punto de mira", reconoce.

Para Isabel Cotelo, que cuenta con 15 años de experiencia en el sector, "A Coruña es independiente al resto de España. Siempre vamos a parte. Da igual qué escenario ocurra en España que nosotros vamos a lo nuestro, en otra línea diferente".

Un informe del Ministerio de Derechos Sociales con datos de entre el 2008 y el 2022 muestra cómo aumentaron los hogares sin ninguna propiedad del 15 al 22,1% mientras que los hogares con dos propiedades aumentaron del 26,8 al 37,1% y aquellos con una única propiedad cayeron del 58,3 al 40,9%.

A la gente de fuera, comenta la agente inmobiliaria, le sorprende que en la ciudad herculina se manejen precios comparables a los de ciudades como Madrid o Barcelona.

Si antes "se decía que lo que sucedía en España tardaba un año o dos en llegar a Galicia", esto no es así hoy en día.

"Marcamos nuestro propio ritmo", sostiene Cotelo.

Ayudas familiares

Aunque A Coruña sigue siendo ciudad de propietarios que compran para vivir, el perfil de comprador sí ha cambiado.

La experta añade que "en los dos últimos años los precios se han disparado y eso produce cambios inevitables".

Sí hay jóvenes comprando vivienda, pero todos con un respaldo familiar detrás Isabel Cotelo, presidenta de Apigal

Ahora, "los jóvenes cada vez tienen más dificultades para acceder a la vivienda, porque requiere tener un ahorro que es imposible tener siendo tan joven".

A más precio de venta, más alto será el porcentaje de ahorro a aportar, así que el mercado ha desplazado a quienes tienen menos recursos.

Hoy en día hay gente joven que sigue comprando pero, reconoce Cotelo, "todos con algún tipo de ayuda familiar detrás, porque si no es imposible. Esto no era tan habitual antes".

También ha cambiado la parte inversora.

"Es la que más se retrae, porque buscan rentabilidad y comprar con precios tan altos no es rentable", apunta.

El mejor momento para comprar

Pese a este escenario, "se sigue vendiendo muchísimo".

El motivo, explica Cotelo, está en que la compra de vivienda es una necesidad. Por eso, la experta reconoce que no existe un momento ideal.

"Cuando me preguntan si es buen momento para comprar o hay que esperar, yo digo que el momento no lo decide el mercado, lo decide tu vida", subraya.

Así, la compra de un bien tan determinante como es la vivienda es una decisión que se acaba tomando en base a las circunstancias personales —"cuando dispones de ese ahorro o de esa ayuda familiar o financiación porque tu trabajo te lo permite"— y no en base al mercado.

"En la compra de primeras viviendas es muy difícil posponer una decisión tan crucial en tu vida. El momento de comprar no llega de repente, porque hay un trabajo de ahorro de años previos. Cuando tienes que comprar, tienes que comprar", sostiene la presidenta de Apigal.

Y, ¿cómo tomar la decisión?

"Cuando sea tu momento, estés preparado y encuentres algo que realmente es lo que buscas", responde.



