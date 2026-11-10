Subastan una finca rústica de 31.834 m2 desde 14.900 euros con excelente ubicación y a un paso de la ciudad

La Agencia Tributaria ha publicado la subasta de una finca rústica de 31.834 metros cuadrados (m2) a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

El anuncio, en el que se pueden consultar todos los detalles de la finca, permanecerá activo hasta el próximo 16 de noviembre, fecha en la que está previsto que se cierre la subasta y se adjudique al mejor postor.

Una finca de 31.834 m2

Más allá de portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa, otra alternativa para encontrar una vivienda o una finca es el Portal de Subastas de la Agencia Tributaria, donde se publican inmuebles que salen a subasta pública.

Una de las propiedades en subasta es una finca rústica, con una superficie total de 31.834 metros cuadrados (m2), ubicada en la parroquia de Santo Estevo de Morás, en el municipio de Arteixo (A Coruña).

La parcela parte de una puja mínima de 14.961,98 euros y cuenta con una valoración de 149.619,80 euros, una cifra diez veces superior al importe de salida.

Según detalla la Agencia Tributaria en el anuncio, el derecho a subastar corresponde al pleno dominio y el porcentaje de titularidad es del 100%. Además, la referencia catastral es 15005A075000200000PH.

La subasta estará activa hasta el lunes 16 de noviembre a las 18:00 horas. Para acceder a ella, los interesados deben constituir un depósito de garantía de 7.480,99 euros.

¿Dónde está?

El terreno que se subasta se encuentra en Santo Estevo de Morás, una parroquia del municipio de Arteixo de apenas 1.218 habitantes según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El elemento principal del pueblo es su patrimonio histórico y su entorno rural. En este sentido, destaca la Iglesia de Santo Estevo de Morás, un templo de origen románico de nave única y ábside rectangular, y los Muíños de Fréan, un conjunto de molinos situados en la zona de Morás.

Para los amantes de la naturaleza, la ruta de senderismo Morás-Loureda es un recorrido circular de menos de 10 kilómetros que discurre por núcleos rurales y paisajes naturales de gran valor.

En lo que respecta a tradiciones y fiestas, la festividad en honor a San Roque rota cada siete años entre los diferentes lugares de la parroquia, combinando tradición religiosa y verbenas populares.

Santo Estevo de Morás está a un paso de Arteixo y a 15 minutos en coche de A Coruña. La distancia es de aproximadamente 12 kilómetros por la autopista AG-55 y de 12,7 kilómetros si se opta por la carretera CM-0398.