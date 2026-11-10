Así será el plan especial de la ciudad vieja de Santiago: prioriza los negocios históricos y los residentes

El Plan especial de protección y rehabilitación de la ciudad vieja de Santiago de Compostela ha dado este lunes un nuevo paso con su aprobación provisional en la Xunta de Goberno Local. El texto, que busca regular los usos turísticos de los locales y favorecer el comercio de proximidad, recoge algunas modificaciones respecto al que está en vigor.

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, presentó este martes la modificación del Plan especial de protección y rehabilitación de la ciudad vieja con el que busca garantizar el equilibrio entre las actividades orientadas a los residentes y a los turistas, así como promover el comercio de proximidad. Lestegás estuvo acompañado por la directora del área de Urbanismo, Ana Prieto, y la jefa de sección de Xestión Urbanística, Pilar Rubín.

La aprobación definitiva del texto, que actualiza la regulación de usos de 1997, se hará una vez la Dirección Xeral de Urbanismo emita el informe preceptivo y vinculante previo. El origen de la modificación está en el encargo hecho por el Gobierno local en junio de 2024 al servicio de Planeamento para reforzar la regulación de usos del plan especial.

El objetivo es contener la tendencia de especialización turística del comercio de la ciudad histórica, identificar las zonas donde es preciso mantener el uso comercial de las plantas bajas, priorizar la implantación y continuidad de los negocios de proximidad, proteger a los que sean históricos y de interés sociocultural y establecer condiciones para la oferta de bienes y servicios que no atienden a necesidades de los residentes.

"Este traballo foise ampliando a medida que avanzaba e finalmente a reforma da regulación non se limita a evitar a proliferación de tendas de souvenirs e outros comercios turísticos, senón que se elaborou unha nova normativa de usos do Plan especial que aprobamos inicialmente en xuño de 2025 e onte aprobamos provisionalmente", indicó el concejal de Urbanismo.

El documento, que fue sometido a información pública y recoge las observaciones e inquietudes que proporcionaron los vecinos, ha sido desgranado esta mañana por Iago Lestegás. La modificación puntual establece cambios en cuanto al comercio, los locales de ocio, las viviendas y los equipamientos.

Cajeros y souvenirs

Lestegás señaló, respecto al comercio, que se desagregan los tipos y subtipos de uso comercial en base al servicio que le prestan a la población residente y a su grado de orientación turística, desarrollando los criterios establecidos en el artículo 109 del PXOM.

Así, se prohíbe en todas las ordenanzas excepto en la de Tecidos históricos renovados y en la de Rueiros, las tiendas de souvenirs y las de productos típicos, a menos que estas se integren en tiendas de alimentación sin superar el 20% de la oferta.

La ordenanza de recinto intramuros, por otro lado, veta los establecimientos automáticos como las consignas de equipajes, lavanderías automáticas o cajeros desvinculados de una oficina bancaria. No obstante, se permite instalar cajeros y consignas automáticos como elementos accesorios en el interior de otros establecimientos con atención presencial.

Discotecas y salas de juego

El texto, por otro lado, mantiene la prohibición de discotecas y salas de fiestas en todas las ordenanzas. Los usos para pubs, karaokes, cafés-concierto o cafés-espectáculo estarán condicionados a su autorización tras un proceso de evaluación basada en un estudio técnico que analice su impacto y en una propuesta de medidas correctoras, con un trámite de consultas públicas y alegaciones.

La norma, además, mantiene el veto a establecimientos de juego como casinos, salas de bingo y tiendas de apuestas, tal y como establece la normativa aprobada en 1997.

Vivienda

El texto actualiza la normativa para facilitar la adaptación del parque residencial a las condiciones actuales de los hogares, que ahora están formados por menos personas. Así, se permitirá dividir o agrupar viviendas con dos condiciones: el inmueble resultante deberá tener el programa mínimo y la condición de vivienda exterior y no podrá alterar la estructura parcelaria protegida ni los elementos catalogados.

El programa mínimo es el establecido en las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia (estancia, cocina, baño, lavadero, tendedero y almacén) con una superficie de 40 metros cuadrados o más, excepto en el caso de las viviendas existentes.

Las viviendas tendrán por lo menos dos estancias o una estancia y la cocina con accesos a cualquiera de los siguientes espacios: al espacio público a lo que dé frente a la parcela o al patio de quinteiro o espacio libre privado. En todo caso, deberá haber una separación mínima de seis metros con respecto a la otra fachada para evitar que esas estancias den a patios minúsculos, teniendo en cuenta las características de la ciudad histórica.

Si la estructura parcelaria está protegida, podrán considerarse exteriores las viviendas con una sola pieza habitable (estancia o cocina) al espacio público o espacio exterior de calidad, siempre que el frente del edificio impida disponer más.

En coherencia con el objetivo de proteger la función residencial de la ciudad histórica, se mantiene la prohibición de implantar nuevos usos de hospedaje.

Ordenanzas del nuevo plan municipal. Concello de Santiago

La normativa, por otro lado, actualiza otros puntos, permitiendo expresamente en los equipamientos públicos de uso asistencial la creación de viviendas sociales según la definición de la Ley por el derecho a la vivienda siempre y cuando el terreno ya esté edificado y tenga un uso dotacional. El ayuntamiento podrá exigir que se mantenga total o parcialmente ese uso.

Se incluyen en el uso de vivienda los "alojamientos dotacionales" (hogares de mayores, viviendas colaborativas, viviendas tuteladas, alojamientos compartidos para juventud) y ciertas modalidades de residencia compartida como las cooperativas de vivienda en cesión de uso.

En los ejes comerciales donde no se permite la transformación de locales en vivienda, se permite mantener los usos residenciales ya existentes en planta baja, tanto en edificios unifamiliares como colectivos.

Equipamientos

Los equipamientos pueden ser públicos, privados o institucionales (los privados vinculados a entidades de derecho público, como colegios profesionales, o a entidades del tercero sector, incluida la Iglesia). Los usos permitidos en cada equipamiento están definidos individualmente en la normativa.

El objetivo de la nueva regulación respecto a los equipamientos es ampliar el abanico de usos posibles para facilitar el aprovechamiento de edificios que ocupan buena parte de la ciudad histórica y que suelen tener enorme valor patrimonial. Así, se amplían los usos permitidos en equipamientos eclesiásticos, incorporando entre otros el residencial universitario, pero manteniendo su vinculación con la entidad religiosa o con una entidad de derecho público o del tercero sector (por tanto sin ánimo de lucro).

"Parécenos importante, nunha cidade coma a nosa, facilitar a creación de residencias universitarias, pero evitando que se faga en detrimento do stock de vivenda", apuntó Lestegás, que explicó que se reservan para ese uso los edificios que tienen más difícil encaje en el uso de vivienda, que nunca fueron residenciales o que por su configuración son más idóneos para ese uso.

De esta forma, podrán implantarse residencias universitarias en determinados equipamientos cualificados como los conventos y en los edificios que, sin estar calificados como equipamientos, sí identifican como singulares por sus especiales características de tamaño, posición, valor patrimonial o uso original.

En esos "edificios singulares" se autoriza la implantación de usos de oficinas; terciario de equipamiento, que corresponden a dotacionales o análogos en parcelas no cualificadas como equipamientos, como una clínica privada; terciario residencial, establecimientos que comercializan el servicio de alojamiento habitual o estable, sin finalidad turística como un coliving; y comercial. Estos usos podrán implantarse ocupando el edificio entero o combinados entre sí.