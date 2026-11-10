Gaiteira 52: diseño, tecnología y nuevas viviendas en el corazón de A Coruña

Gaiteira 52 es una nueva promoción residencial en el barrio de Cuatro Caminos, en A Coruña. Diseño contemporáneo, acabados de primera calidad y tecnología aplicada al confort definen este proyecto de viviendas.

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Vivir en el centro de una ciudad y disfrutar de la tranquilidad y el confort de una vivienda diseñada al detalle es una combinación cada vez más valorada. En A Coruña, la calle Gaiteira acoge una nueva promoción residencial que apuesta precisamente por esa filosofía: espacios contemporáneos, tecnología integrada y una ubicación que permite tener buena parte de la ciudad al alcance de la mano. Gaiteira 52 propone una forma de entender la vivienda en la que el lujo no está en la ostentación, sino en la calidad de los materiales, la eficiencia y el bienestar cotidiano.

Fachada Gaiteira 52. Cedida

Interiores para disfrutar

La promoción reúne viviendas de uno y dos dormitorios, con distintas distribuciones y superficies. La organización interior diferencia claramente las zonas de día y de noche, situando los salones-comedores hacia la fachada para favorecer la entrada de luz natural.

Según la tipología, algunas viviendas incorporan terraza exterior o doble orientación, dos características que mejoran la relación con el exterior y aportan luminosidad y ventilación.

El diseño interior presta especial atención a los acabados de primera calidad. Puertas de suelo a techo, armarios completamente vestidos, carpinterías lacadas y materiales como la tarima multicapa de roble europeo o los porcelánicos de gran formato contribuyen a crear ambientes elegantes, actuales y atemporales.

La selección de proveedores y el control de calidad durante todo el proceso de construcción son dos de los grandes valores diferenciales de Gaiteira 52. Una apuesta por los acabados de primera calidad, con especial atención a la elección de cada material y a la ejecución de cada detalle.

Habitación Gaiteira 52. Cedida

Tecnología y máximo confort

Uno de los elementos más destacados de Gaiteira 52 es su sistema de climatización mediante suelo radiante y refrescante, optimizado para bomba de calor. Una solución que permite mantener una temperatura confortable durante todo el año sin necesidad de elementos convencionales visibles.

El edificio incorpora también fachada ventilada y sistema SATE, carpinterías exteriores con rotura de puente térmico y acristalamientos de seguridad. A ello se suma la ventilación mecánica individual con recuperación de calor, que favorece la renovación continua del aire interior y contribuye a la eficiencia energética.

El resultado es una propuesta que combina diseño y prestaciones técnicas para ofrecer una experiencia residencial cuidada hasta el último detalle.

Además, todas las viviendas incluyen plaza de garaje exterior y trastero, dos espacios que aportan un extra de comodidad y funcionalidad.

A Coruña, con todo a un paseo

La ubicación es otro de los grandes atractivos de esta promoción. Situada en una calle peatonal del entorno de Cuatro Caminos, permite disfrutar de una vida urbana cómoda, con comercios, supermercados, restaurantes y servicios en las inmediaciones.

Su proximidad a la nueva estación Intermodal de A Coruña y autobús facilita también los desplazamientos dentro y fuera de la ciudad. Además, cuenta con centros educativos, instalaciones deportivas y zonas verdes como el parque de San Diego.

Gaiteira 52 representa una oportunidad para quienes buscan una vivienda contemporánea en A Coruña, con especial atención a los acabados de primera calidad, el confort y una ubicación consolidada.

Los precios parten de los 365.000 euros más iva. Para más información: https://www.idealista.com/obra-nueva/111339776/