La Xunta destinará 151 millones a ayudas para facilitar el acceso a la vivienda y su rehabilitación en 2027

El Consello da Xunta ha dado este lunes luz verde al plan gallego de ayudas para impulsar el acceso a la vivienda en 2027, dotado con 151 millones de euros. El plan se articula en dos líneas principales: 83 millones para facilitar acceso a vivienda y 67 para rehabilitación. Algunas de las subvenciones se podrán solicitar ya desde enero.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno que el plan de 2027 "multiplica por cuatro las aportaciones de años anteriores" y que las ayudas van destinadas destinadas a particulares, comunidades de vecinos, cooperativas y ayuntamientos.

Tras Rueda tomó la palabra la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que indicó que esta medida busca facilitar que los ciudadanos gallegos compren y alquilen y que tiene especial consideración con los jóvenes y los habitantes de las zonas rurales.

Así, el plan establece 5,1 millones de euros para el Fondo de Cooperación y 27 para incentivar la construcción de vivienda con protección permanente (con hasta 51.000 euros por cada piso), mientras que para el Bono Social se reservan 17,2 millones. La Xunta también subvencionará el pago del alquiler con una línea que contará con 10 millones de presupuesto.

El eje referido a la rehabilitación y regeneración urbana establece ayudas de hasta 30.000 euros para que particulares rehabiliten en concellos de menos de 5.000 habitantes con el objetivo de destinar la vivienda a residencia habitual o alquiler, mientras que a los concellos se destinarán 33 millones repartidos en cinco líneas de ayudas con el objetivo de que apuesten por la rehabilitación.

Otros asuntos

Rueda comenzó su intervención ante los medios anunciando los cambios en altos cargos de la Xunta que cierran las modificaciones derivadas de la marcha de la exconselleira de Política Social, Fabiola García, para concurrir a las elecciones generales del 29N al Congreso por A Coruña. Su cargo lo ocupó Ángeles Vázquez, mientras que Medio Ambiente quedó en manos de Nicolás Vázquez.

El Consello da Xunta dio la semana pasada luz verde a seis nombramientos, a los que este lunes se suman otros tres. Margarita Segade-Castro será la nueva directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade tras la marcha de María José Echevarría, que fue nombrada nueva gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

La vacante que dejó Isaac Rosón (nuevo secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético tras el ascenso de Nicolás Vázquez) como director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica será ocupada por Ángeles Vázquez Suárez, mientras que José David Gómez Brandariz será el director xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.

El proyecto de la Ley contra incendios forestales por otro lado, ha sido ratificado este lunes en el Consello da Xunta tras haber pasado por el Consello Forestal. El texto será ahora enviado al Parlamento gallego con el objetivo de que entre en vigor antes de que empiece la temporada alta de fuegos en 2027.

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