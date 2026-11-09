A la izquierda, edificio del plan Rexurbe en la Ciudad Vieja con la obra sin empezar. A la derecha, obra avanzada en la parte trasera del inmueble de la Xunta en San Andrés, en A Coruña. Quincemil

Una reforma de la Xunta en la Ciudad Vieja de A Coruña necesita un estudio arqueológico para empezar

El Gobierno gallego ha reservado en sus presupuestos de 2027 un total de 4,5 millones para el programa Rexurbe, con el que invierte en la compra de inmuebles en mal estado y los rehabilita para destinar al alquiler social de viviendas. La partida que corresponde a la ciudad de A Coruña es de cerca de un millón, que no dedicará a comprar más edificios sino a culminar las obras en los dos que ha comprado.

Ambos inmuebles se adquirieron en 2022. Los trabajos comenzaron en uno de ellos en julio de 2025, mientras que en el otro, que fue el primero en comprarse, todavía no han empezado. Este edificio no presenta ningún cambio respecto a cuando la Xunta de Galicia lo adquirió y la licitación de las obras no llegará hasta 2027 porque el proyecto de rehabilitación necesita un estudio arqueológico.

Fuentes de la Consellería de Vivenda explican, tras una consulta de Quincemil, el estado en que se encuentran ambos proyectos. Apuntan que el gasto consignado para el edificio del número 88 de San Andrés servirá para "acabar las obras". El otro bloque, el número 6 de la calle Santa María, aún no tiene terminada la redacción del proyecto, que depende de las conclusiones del informe arqueológico. Por eso la licitación se prevé "a lo largo" del próximo año.

En este edificio, situado en el corazón de la Ciudad Vieja, la Xunta habilitará tres viviendas públicas. Se trata de un bloque construido en 1900 con 215 metros cuadrados de superficie que el Gobierno gallego compró a sus propietarios por 392.000 euros a comienzos de 2022.

En el momento de la adquisición a través del Instituto Galego da Vivenda e o Solo (IGVS), la entonces conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, admitía que el inmueble, catalogado, estaba en ruinas y debía someterse a una reforma complicada. Su fachada está parcialmente cubierta por una lona grande y el acceso por la puerta en la planta baja está tapado con unas placas metálicas. En un lado cuelga un cartel del plan Rexurbe.

Presentación del inicio de la obra en el número 88 de San Andrés, en julio de 2025. Xunta de Galicia

El edificio de San Andrés, cubierto por lonas y andamios, tiene actividad diaria en su interior. Es una construcción del siglo XIX que llevaba décadas desocupada y en muy mal estado.

La obra dejará disponibles cuatro pisos públicos destinados a alquiler asequible para menores de 36 años. Las fuentes autonómicas cifran esta inversión total (adquisición y obras) en cerca de dos millones de euros.

Un plan con solo dos compras

La Consellería destaca, con estos proyectos coruñeses, que "avanza en la recuperación de edificios de los centros históricos para destinarlos a vivienda pública, contribuyendo tanto a facilitar el acceso a la vivienda como a la rehabilitación y revitalización de estos contornos urbanos".

El plan Rexurbe ha conseguido devolver la habitabilidad a otros inmuebles en localidades gallegas como Ferrol, Betanzos, Lugo y Mondoñedo, donde los ciudadanos han estrenado nuevas viviendas. Cuando estudió la situación en A Coruña, la Consellería reservó fondos en distintos presupuestos anuales.

El interés de propietarios de edificios en mal estado por vendérselos a la administración gallega fue escaso. Tras analizar algunas propuestas, la Xunta resolvió adquirir finalmente dos inmuebles casi al mismo tiempo hace cuatro años. Desde entonces no ha comprado más, y la nueva partida en las cuentas tendrá como fin acabar, y empezar, las obras en San Andrés y en la Ciudad Vieja