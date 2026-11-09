La Asociación Gallega de Inmobiliarias reclama diálogo para frenar la pérdida de oferta de vivienda

Bloque de viviendas en el Barrio de las Flores de A Coruña. Quincemil

La Asociación Galega de Inmobiliarias (AGALIN) reclama un marco regulatorio más estable, mayor seguridad para propietarios e inquilinos y un diálogo efectivo entre las administraciones y el sector ante la creciente tensión en el mercado de la vivienda.

La entidad advierte de que la pérdida de oferta, especialmente en el alquiler, no se resolverá señalando a las inmobiliarias como responsables de un problema estructural y reivindica el papel de la intermediación profesional como parte de la solución.

La evolución reciente del mercado evidencia, según AGALIN, la necesidad de recuperar la confianza. En Santiago de Compostela, la oferta de viviendas en alquiler pasó en apenas tres semanas de alrededor de 400 inmuebles a poco más de 300, una caída próxima al 25 %, mientras que profesionales del sector alertan también de la paralización de operaciones ante la incertidumbre existente.

"Los profesionales inmobiliarios estamos en contacto diario con propietarios, inquilinos y compradores y conocemos de primera mano las dificultades de todas las partes. Nuestro trabajo no consiste en crear escasez ni en fijar el mercado, sino en asesorar, mediar y ofrecer seguridad en operaciones cada vez más complejas", señala Emilio, presidente de AGALIN.

La asociación defiende que la protección de los inquilinos y la seguridad de los propietarios no son objetivos incompatibles. Por el contrario, considera que ambas son necesarias para favorecer que más viviendas permanezcan o se incorporen al mercado y para avanzar hacia unas relaciones más equilibradas y transparentes.

AGALIN subraya también que la defensa de la profesión inmobiliaria debe ir acompañada de una clara apuesta por la profesionalización y las buenas prácticas. Las empresas asociadas comparten unos principios basados en la transparencia, la responsabilidad, la formación y el respeto a las personas que participan en las operaciones inmobiliarias.

En este sentido, el distintivo AGALIN identifica a empresas comprometidas con una determinada forma de ejercer la profesión y pretende constituir una referencia de confianza para propietarios, compradores e inquilinos.

La asociación reclama que las futuras políticas de vivienda incorporen también la experiencia de los profesionales que trabajan diariamente sobre el territorio y apuesta por sustituir la confrontación por un diálogo estable que permita incrementar la oferta y recuperar la confianza en el mercado.

AGALIN reúne a profesionales y empresas inmobiliarias de toda Galicia para representar al sector, compartir conocimientos e impulsar una actividad más profesional, conectada y transparente.