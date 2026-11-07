El PP denunciará en el Parlamento que A Coruña no ceda suelo para construir viviendas con los fondos estatales

El destino de los fondos estatales del Ministerio de Vivienda para la ciudad de A Coruña llegará al Parlamento de Galicia. El PP denunciará que el Concello haya declinado ceder parcelas en Xuxán para la construcción de inmuebles con esta subvención ya que entiende que "los fondos son para la construcción de nueva vivienda pública y no para rehabilitar viviendas de titularidad municipal".

El Real Decreto que regula la concesión de estas subvenciones contempla diversas políticas de vivienda a las que se pueden destinar estos fondos. Además de para la promoción, también se contempla su uso para la rehabilitación de viviendas y otras como la adquisición o urbanización de suelo o la adquisición de viviendas o soluciones habitacionales.

Este mismo decreto otorga 7,3 millones de euros a la ciudad de A Coruña en relación a su declaración como zona de mercado residencial tensionado.

Con este importe, la Xunta quiere construir nueva vivienda protegida y estima que, entre terrenos municipales de Xuxán y Visma, se podrían levantar 300 pisos.

El propio Gobierno gallego transmitió su intención de que los fondos se destinasen a la construcción de vivienda en una carta remitida al Concello a inicios de semana, en la que afirmaba que transferiría al gobierno local este importe si este era el fin de la subvención y que este tendría cinco días para dar una respuesta.

Sin embargo, en otra carta, la alcaldesa Inés Rey descartó dedicar el importe a la construcción de inmuebles, defendiendo su intención de destinarlos a la rehabilitación de viviendas.

En la misma misiva, la regidora pedía una reunión con la conselleira de Vivenda, María M. Allegue.

Este viernes, Allegue mantenía que se transferirían los fondos al Concello si este los destinaba a construir para no "duplicarlos" al existir una línea de ayudas autonómicas para la rehabilitación de vivienda.

Ahora, con la negativa local, el PP afirma que la Xunta destinará los fondos estatales a financiar la promoción aprobada en Elviña, donde se construirán 168 viviendas de promoción pública, 150 pisos compartidos para menores de 36 años y una residencia juvenil de 150 plazas.

El concelleiro popular y parlamentario Roberto Rodríguez critica además que el Concello no construyese viviendas públicas en siete años.