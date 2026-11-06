Venden una casa rural de 1.239 m2 con 14 habitaciones, piscina climatizada y salón con chimenea ideal como proyecto hotelero

Galicia cuenta con una amplia oferta de casas rurales y viviendas de piedra para entrar a vivir o ideal como proyecto turístico. En el portal inmobiliario Idealista podemos encontrar algunas de estas propiedades, tan sorprendentes como el Pazo de Neira.

Amplias estancias, piscina climatizada, salón con chimenea... Esta edificación reúne todas las características necesarias para poner en marcha un proyecto hotelero. Y lo mejor de todo: está lista para empezar a vivir.

14 habitaciones y piscina

Patio del Pazo de Neira Idealista/Carlos Luxury Realty

Neira es una pequeña aldea, de apenas 19 habitantes, perteneciente al municipio de Páramo (Lugo). Destaca por sus paisajes naturales y por el emblemático Pazo de Neira, una casa señorial gallega, actualmente en venta.

Carlos Luxury Realty comercializa esta propiedad a través de Idealista. "Sea cual sea tu sueño, aquí puedes escribir tu próximo capítulo", afirma la inmobiliaria.

Ubicado en la comarca de O Páramo, el complejo fue erigido en 1498 por Don Pedro Díaz de Páramo, y está reconocido oficialmente como Bien de Interés Patrimonial por la Xunta de Galicia.

El Pazo cuenta con más de 1.500 metros cuadrados (m2) distribuidos en dos plantas y bajo cubierta, con todo tipo de detalles: escalinatas, balconadas y rincones con alma. A este espacio se suman 1.239 m2 adicionales "ideales para desarrollar un proyecto de hostelería y ocio".

En conjunto, incluyen: 7 apartamentos con 14 habitaciones en total, 1 salón con chimenea, 2 salas de estar, 1 comedor con lareira, 1 comedor con horno tradicional, 1 almacén, 1 despacho y 350 m2 de bajo cubierta diáfano.

"Otros 1.231 m2 se destinan actualmente a un apartamento de 2 habitaciones con cocina independiente y sala de estar, garajes, almacenes agrícolas, talleres y casetas de aperos", indica la inmobiliaria.

Tal y como detalla el anuncio, la propiedad cuenta con un restaurante para grandes eventos y un complejo deportivo con pistas de pádel, piscina climatizada y espacios polivalentes. Además, ofrece la posibilidad de organizar excursiones a caballo.

Una finca de 19.000 m2

Viñedos Idealista/Carlos Luxury Realty

El conjunto se asienta sobre una finca de más de 19.000 m2, con frutales de hueso (cerezos, perales, almendros, nogales...) y un viñedo con 450 cepas de Mencía, 130 de Albariño en parra y una producción estimada en 2.000 kg anuales.

A escasos 200 metros, el río Neira ofrece un paso que conduce hasta el puente del mismo nombre, una construcción del siglo XIV, "robusta y majestuosa".

El Pazo de Neira se vende por 916.000 euros. Según datos de Idealista, el anuncio, actualizado por última vez el 17 de julio, ha acumulado desde entonces 1.670 visitas y ha sido guardado como favorito en 47 ocasiones.

Además, una persona se ha puesto en contacto a través del correo electrónico.