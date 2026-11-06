Santiago cede a la Xunta la parcela de A Muíña para construir 123 viviendas y usar los fondos estatales

El Concello de Santiago ha aceptado ceder a la Xunta una parcela en A Muíña para la construcción de 123 viviendas de promoción pública en alquiler, obras en las que el Gobierno gallego invertirá los 2,9 millones de los fondos estatales adjudicados a la capital por ser zona residencial tensionada. Así lo ha confirmado esta mañana la regidora, Goretti Sanmartín, en una rueda de prensa.

La alcaldesa compostelana celebró, al igual que ya había hecho ayer, que la Xunta esté dispuesta a construir vivienda pública en alquiler en la ciudad, aunque lamentó que para ello exija disponer de manera gratuita de la parcela propuesta por el ayuntamiento, que quería que la cesión fuese por 75 años para "impedir que se puidesen privatizar esas vivendas construidas sobre solo municipal con recursos públicos".

El Gobierno gallego había remitido una carta al Concello de Santiago para indicarle que, de no ceder el terreno o asumir él mismo las obras (en cuyo caso le transferiría los fondos estatales), emplearía la partida del Ministerio de Vivienda en las obras de Salgueiriños, donde prevé levantar 244 viviendas y una residencia juvenil. Sanmartín criticó este viernes las formas en las que negoció el Ejecutivo autonómico.

La negociación

La alcaldesa de Santiago comenzó su intervención destacando que la Xunta aceptase construir vivienda pública en alquiler, "porque este é o modelo que defendemos para garantir un acceso a un custo asumible". La regidora señaló, además, que de las 2.500 solicitudes que constaban ayer en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de la Xunta en Santiago, 719 eran para alquiler y 383 para alquiler con opción de compra.

Un dato en el que justificó la decisión del ayuntamiento de apostar por ceder parcelas siempre y cuando fuesen para construir vivienda en alquiler, algo que finalmente la Xunta hará en A Muíña. Las obras, además, se financiarán en parte con los 2.925.522 euros que el Gobierno central destina a Santiago como zona de mercado residencial tensionado.

Sanmartín explicó que el ayuntamiento propuso la cesión de la parcela municipal de A Muíña porque es en la que coge un mayor número de pisos, con 6.000 metros cuadrados y valorada en unos seis millones de euros. La Xunta, según proponía el concello, tendría derecho de superficie sobre la parcela durante 75 años, momento a partir del cual pasaría a ser de nuevo municipal.

La alcaldesa compostelana señaló que de esta forma la Xunta explotaría el patrimonio durante 75 años, obteniendo el dinero de los alquileres, y después regresaría a ser del concello, de forma que al mismo tiempo se evitaría que se pudiesen privatizar las viviendas. El Gobierno gallego rechazó esta fórmula "sen marxe de negociación nin de diálogo, como é habitual", aseguró Sanmartín.

"Resulta un tanto sorprendente que a Xunta considere que o patrimonio da veciñanza de Santiago está á súa plena disposición", señaló la alcaldesa, que concretó que el Gobierno autonómico pidió la cesión "total e gratuita" de la parcela y calificó de "chantaxe pública" la fórmula elegida por la Xunta para negociar el uso de los fondos estatales.

Más allá de estas desavenencias, Sanmartín explicó que el Gobierno local prioriza "o que é mellor para a veciñanza de Santiago", por lo que acaba de comunicarle a la Xunta que cederá la parcela de A Muíña para construir 123 viviendas de promoción pública. Estas, sumadas a las 36 que podrá hacer en otro terreno municipal cedido en este mandato, suman 159 pisos protegidos, "o triplo das que entregou a Xunta no noso municipio entre 2009 e 2025".

Preguntada por los medios, la alcaldesa de Santiago explicó que el Gobierno local no ha aceptado recibir los fondos estatales para levantar las viviendas de A Muíña porque el concello no tiene capacidad económica para hacer frente a estas obras, para las que no hay plazos. "Esperemos que a planificación da Xunta non signifique ter que esperar 15 ou 16 anos", añadió la regidora.