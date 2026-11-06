El reparto de los fondos de estatales de Vivienda para A Coruña, en el aire

El Ministerio de Vivienda determinó recientemente que otorgaría 7,3 millones de euros para políticas de vivienda en la ciudad de A Coruña. La ayuda, de la que también se beneficia con unos 3 millones de euros Santiago, se aprobó el pasado 20 de octubre cuando se duplicó su importe inicial anunciado previamente. Sin embargo, semanas después, parece no haber salida para estos fondos en la ciudad herculina.

El Concello y la Xunta mantienen abierto un frente en el que cada parte reivindica que los fondos estatales se dediquen a una medida distinta.

Por una parte, el Gobierno gallego comunicaba el pasado lunes que transferiría los fondos con la condición de que su uso quedase reservado a la construcción de vivienda pública. El Concello debería dar una respuesta en un plazo de cinco días.

Este jueves, la respuesta llegó por parte de la alcaldesa, Inés Rey, que tachó de "ultimátum" el comunicado de la Xunta y reivindicó que los fondos se utilicen para rehabilitar vivienda, una de las medidas propuesta por el gobierno local en la solicitud de la declaración de zona tensionada, a la que se vinculan estas subvenciones estatales.

En una carta enviada a la conselleira de Vivenda, María M. Allegue, Rey solicitaba una reunión entre ambas partes.

Hoy mismo el tema ha vuelto a estar sobre la mesa.

Al respecto, la alcaldesa declaraba esta mañana en Cita en María Pita que quería sentarse "cara a cara" con la titular de Vivenda para centrar el uso de esta subvención estatal.

La propuesta de la consellería y el plazo de cinco días para una respuesta es, a su juicio, "una escalada electoralista. No debe llegar la oposición municipal que tiene que venir también de la Xunta".

En esta línea calificó de "chantaje" el plazo que considera "inventado".

La alcaldesa también aludió a la cesión de cuatro parcelas municipales para la promoción de vivienda pública por parte de la Xunta frente al desembolso que el Gobierno gallego hizo en Vigo, donde pagó por los terrenos.

"Aquí los coruñeses le hemos dado parcelas a la Xunta y, con suerte, las primeras viviendas estarán en el 2028", declaró.

Frente a las políticas de construcción, Rey reivindica para estos fondos la rehabilitación porque "hay 7.000 demandantes de vivienda que necesitan una respuesta inmediata. Hemos implantado medidas y tenemos 7 millones de euros que nos corresponden para poner viviendas a disposición en cinco meses, no cinco años".

En un acto celebrado en Narón, la conselleira de Vivenda descartó que la Xunta buscase "confrontación" y aseguró que lo que quieren es "un consenso administrativo".

Allegue defendió así la propuesta autonómica de construir más vivienda afirmando que "lo que tenemos claro es que tenemos que incrementar el parque público para ponerlo a disposición de los vecinos".

Para la conselleira, "no estamos dando un ultimátum. El ultimátum lo da Vivienda cuando nos dice que tenemos que decir ya a donde vamos a destinar este dinero".

A diferencia de lo sucedido en Santiago, Allegue lamentó que "la alcaldesa no quiera ceder parcelas. No pasa nada. Le daremos los 7 millones de euros para que construya el propio Concello las viviendas de promoción pública".

La responsable del departamento de Vivenda rechazó que la subvención estatal se destine a rehabilitación para "no duplicar fondos".

Allegue aludió a una línea de ayudas autonómica pensada para reformar viviendas vacías. Sobre ella aseguró que "si el Concello quiere hacer uso de esa ayuda puede solicitarla. Lo que no es de recibo es que tengan viviendas vacías, creo que 40, y no estén a disposición de la ciudadanía. Si quiere esas ayudas las vamos a convocar con carácter inmediato".

Acuerdo en Santiago

La situación es diferente en Santiago.

Aquí el Concello ha aceptado ceder a la Xunta una parcela en A Muíña donde se construirán 123 viviendas que estarán en régimen de alquiler.

Será en esta obra en la que la Xunta gaste los 2,9 millones de euros estatales que le corresponden a la ciudad, también declarada zona tensionada.

En una rueda de prensa, la alcaldesa Goretti Sanmartín celebró la construcción de vivienda pero lamentó que la Xunta exija que se cedan las parcelas de manera gratuita. El gobierno local quería que la cesión fuese por 75 años para "impedir que se puidesen privatizar esas vivendas construidas sobre solo municipal con recursos públicos".

La regidora detalló que de esta forma la Xunta explotaría el patrimonio durante 75 años, beneficiándose con el dinero de los alquileres.

Después regresaría al Concello, de forma que al mismo tiempo se evitaría que se pudiesen privatizar las viviendas. La Xunta rechazó esta fórmula "sen marxe de negociación nin de diálogo, como é habitual", aseguró Sanmartín que también calificó de "chantaxe pública" las formas del Ejecutivo autonómico.

Pese a ello, el reparto de fondos llegó así a un acuerdo en Santiago.

Para conocer qué proyecto se llevará a cabo en A Coruña habrá que seguir esperando.