Así será el proyecto para crear 316 viviendas públicas y una residencia juvenil de 150 plazas en Elviña

El jurado acaba de fallar el concurso de ideas para la redacción del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) y del proyecto de urbanización de un ámbito en Elviña, en A Coruña a favor de la UTE IP-MAM (formada por Irisarri-Piñera S.L.N.E.P. y Pablo Menéndez S.L.U.) .

También será la encargada de la redacción de los proyectos de los edificios destinados a viviendas y alojamientos protegidos, además de la dirección de las obras y redacción del anteproyecto de una residencia juvenil. Todo ello por un importe de 2.292.359 euros

En la parcela de Elviña objeto del concurso y propiedad de la Xunta de Galicia, la Consellería de Vivenda e Infraestruturas construirá un total de 316 hogares públicos, de los que 150 serán alojamientos compartidos para menores de 36 años.

Además habilitará una parcela para que la Consellería de Cultura e Xuventude construya una residencia juvenil de 150 plazas. En total, la Xunta prevé invertir 50 millones de euros en esta iniciativa.

Propuesta ganadora

6 Carreiros es el nombre del proyecto ganador. Generará tres grandes manzanas, cada una destinada a uno de los tres usos contemplados en el programa del concurso. De este modo, en la primera manzana se proyectan 166 viviendas, en la segunda 150 alojamientos compartidos y en la tercera se resuelve el programa de la residencia para jóvenes.

La edificación que conforma cada manzana se desarrolla en torno a un gran espacio central, delimitado en altura. En la planta baja garantiza la permeabilidad de las circulaciones mediante corredores de biodiversidad que permiten la conexión entre la zona sur del campus y la zona norte del núcleo residencial existente.

Imagen renderizada de la residencia.jpg Cedida

Esta disposición permite destinar una mayor superficie a espacios libres y generar zonas verdes de dimensiones más adecuadas y mejor estructuradas que en otras ofertas.

En el propio proyecto, la UTE explica que "la propuesta tiene una dimensión social. Busca crear una comunidad equitativa, accesible e intergeneracional. Por ello el factor de eficiencia económica es vital en el diseño. Reducir costes de 'comunidad' optimizando número de núcleos verticales, número de viviendas por ascensor óptimo, concentrando instalaciones y reduciendo mantenimiento".

Imagen renderizada cenital del proyecto.jpg Cedida

El jurado ha considerado que la propuesta es la que mejor responde a los objetivos establecidos en materia de calidad del espacio público y de integración urbana, entendida esta como la relación con el entorno urbano preexistente.