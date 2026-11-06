El Gobierno ofrece viviendas de alquiler asequible desde 350 euros en Galicia a partir del 7 de noviembre

La entidad pública estatal de vivienda Casa 47 ha incorporado a su portal inmobiliario 104 pisos en Galicia, segunda comunidad con mayor cifra. Los inmuebles estarán disponibles en la web desde mañana sábado y tienen una superficie que oscila entre los 45 y los 121 metros cuadrados, mientras que el precio varía de 350 a 681 euros.

Así lo ha dado a conocer este viernes el Gobierno, que señala que las viviendas forman parte de una nueva convocatoria por la que el Portal de Casa 47 incorpora 442 nuevos pisos de alquiler asequible en seis comunidades autónomas: Región de Murcia, Galicia, Comunitat Valenciana, Catalunya, Castilla-La Mancha y Principado de Asturias.

En el caso de Galicia, la mayor parte de las viviendas son de la provincia de Lugo (67), mientras que en la de A Coruña habrá 27 y en la de Pontevedra, 10. Los inmuebles de alquiler asequible que se incluyen en Casa 47 desde mañana sábado son:

Ares: 3

Arteixo: 1

Cedeira: 1

Ferrol: 1

Lalín: 1

Malpica de Bergantiños: 4

Miño: 8

Monforte de Lemos: 67

Poio: 9

Teo: 9

Contrato de hasta 75 años

Las inscripciones podrán formalizarse a partir de este sábado, 7 de noviembre, hasta el 26 de noviembre. Los detalles, indica el Gobierno en un comunicado, están disponibles en el Portal de Casa 47.

Las personas interesadas tienen a su disposición una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad básica de convivencia que puede acceder a la misma, así como un formulario de solicitud que se puede cumplimentar online.

El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones.

Para acceder a estos inmuebles las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces el IPREM. El precio mensual se establece con base en el tope fijado por la comunidad autónoma y nunca superará el 30 % de la renta media del municipio.

Las viviendas serán asignadas por sorteo ante notario, en el que se elegirá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenarán el resto de las peticiones. A cada unidad de convivencia se le asignará la primera vivienda disponible según lo haya especificado en su listado.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará la vivienda de forma provisional y las personas beneficiarias podrán visitarla. Si la vivienda se adapta a las necesidades de la unidad de convivencia, se firmará el contrato de alquiler, procediendo a la entrega de llaves.