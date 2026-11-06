Adjudicada la redacción del proyecto para construir 244 viviendas en Salgueiriños, en Santiago

El equipo de Temperaturas Extremas Arquitectos S.L.P (formado por Atxu Anman Alcocer, Andrés Canovas Alcaraz y Nicolás Mauri González de Mendoza) se encargará de redactar los proyectos de dirección de obra de los edificios destinados a viviendas de promoción pública y la redacción del anteproyecto de una residencia juvenil que la Xunta prevé levantar en Salgueiriños, en Santiago de Compostela.

El jurado acaba de fallar el concurso de ideas, de forma que Temperaturas Extremas Arquitectos S.L.P. se encargará de diseñar la ordenación del terreno en el que la Consellería de Vivenda prevé construir 224 viviendas de promoción pública y habilitar una parcela para que la Consellería de Cultura e Xuventude construya una residencia juvenil con 150 plazas

La Xunta prevé invertir 50 millones de euros en esta iniciativa, mientras que el equipo de arquitectos realizará el trabajo ahora adjudicado por 1,8 millones. En concreto, el equipo se encargará de la redacción de la propuesta de nueva ordenación de la parcela, del proyecto de urbanización, de los proyectos de edificación de las viviendas y de dirección de las obras de construcción y del anteproyecto de la residencia.

Precisamente, la Xunta iba a emplear los 2,9 millones de euros de los fondos estatales de vivienda destinados a Santiago como zona de mercado residencial tensionado a estas obras si el concello no hubiese cedido el terreno para construir pisos en régimen de alquiler en A Muíña, algo que ha confirmado esta mañana la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín.

¿Cómo es la propuesta?

La propuesta ganadora, Os camiños da nova vida, ofrece según el jurado una solución "sensible y rigurosa" en la definición espacial y técnica de las diferentes escalas a las que tiene que dar respuesta. La propuesta se basa en una manzana fragmentada, una distribución eficiente y una alta capacidad de interacción social con optimización de las zonas verdes.

La propuesta articula los bloques de vivienda de tal forma que acogen un espacio interior público, dando especial importancia a los materiales y al color y reservando el diferenciador para la residencia estudiantil. Así, será fácil distinguir, dentro de la manzana abierta, las piezas que son para uso residencial y la dotacional que se sitúa como cuarto lateral de la manzana.

Render de las futuras viviendas de promoción pública de Salgueiriños. Xunta

El jurado, además, valoró especialmente la incorporación del río Corgo como un elemento de la actuación.

Respecto a la organización y distribución de las viviendas, se valora la definición y concreción realizada en detalle, ya que "responden con eficiencia y funcionalidad a los programas expuestos". El jurado también valoró la organización en piezas de pequeño tamaño que agrupan cuatro viviendas por planta servidas desde un pasillo interior que permite minimizar los núcleos de comunicación a seis.