La Xunta licita por 3,5 millones las obras de 17 viviendas públicas en Culleredo (A Coruña)

La Xunta de Galicia ha sacado a concurso las obras para construir 17 viviendas de promoción pública en Culleredo, un proyecto que supondrá una inversión de 3,5 millones de euros. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha anunciado este miércoles la licitación durante una visita al municipio coruñés.

El futuro edificio se levantará en una parcela de la calle Alcalde Domingo Sierra, cedida por la Consellería de Facenda, y tendrá una estructura de planta baja y cuatro alturas. Su ubicación permitirá que la fachada principal dé a espacios verdes y quede próxima a diferentes instalaciones educativas y deportivas del municipio.

En cuanto a la distribución, el inmueble dispondrá de 17 viviendas, de las que ocho tendrán tres dormitorios y las otras nueve contarán con dos habitaciones. Entre estas últimas habrá dos pisos adaptados para personas con movilidad reducida.

La actuación busca ampliar el parque residencial público en Culleredo con viviendas que, según destacó la conselleira durante su visita, estarán diseñadas con criterios de calidad y eficiencia energética.

Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 23 de diciembre, fecha límite establecida por la Xunta para concurrir a esta licitación.