Bloque de viviendas en el Barrio de las Flores de A Coruña. Quincemil

Tres de cada diez gallegos destina más de la mitad de su sueldo a pagar la vivienda

En Galicia, el 28,4% de los empleados tiene que destinar más del 50% de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca. Concretamente, 2 de cada 10 gasta entre el 50% y el 65% de su nómina en la vivienda y un 6,2% gasta más del 65% de su salario.

Estos datos, pertenecientes a una encuesta de Randstad, refleja también que solamente el 20,4% de gallegos logra mantener el gasto por debajo del 25% de sus ingresos.

Asimismo, el 37,6% dedica entre el 25% y el 50% y un 13,6% ha optado por no declararlo.

De esta manera, son pocos los gallegos que pueden seguir la recomendación de no destinar más de un 30% de lo que se ingresa en vivienda.

Mirando el panorama estatal, Galicia es de las comunidades que tiene que hacer menor sobreesfuerzo en el pago de la vivienda.

La comunidad autónoma ocupa la décima posición en este estudio, muy por detrás de otras como Canarias (42,9%), Madrid (36,3%), Castilla-La Mancha (34,7%) o Cataluña (34,2%).

Paralelamente, el número de gallegos que destina menos del 25% de sus ingresos a vivienda, un 20,4%, va en línea con otras autonomías como el País Vasco (24,6%), Asturias (22,5%) o Aragón (27,1%).

Los más afectados

De acuerdo con esta encuesta, a nivel nacional casi cuatro de cada diez trabajadores destina más del 50% de su salario al pago del alquiler o la hipoteca.

Desgranando el dato, el 24,1% dedica entre el 50% y el 65% de su nómina a la vivienda, mientras que el 13,5% destina más del 65% de sus ingresos a este gasto.

Por su parte, el 42,2% de los encuestados dedica entre el 25% y el 50% de su salario mensual a la vivienda, el tramo más habitual entre los trabajadores. Solo el 20,2% consigue mantener este gasto por debajo del 25% de sus ingresos.

Por perfil, las mujeres y las personas de entre 25 y 44 años son quienes más sobreesfuerzo deben hacer para pagar un lugar en el que vivir.

El 36,8% de las mujeres declara destinar más del 50% de su salario a la vivienda, frente al 26,7% de los hombres.

Además, el gasto alcanza un nivel crítico para el 14% de las mujeres, al dedicar más del 65% de su retribución al hogar, frente al 8,8% de los hombres. Esta brecha se detecta incluso en el tramo de menor esfuerzo económico (menos del 25% del sueldo), la proporción de hombres (20,8%) supera ampliamente a la de mujeres (13,5%).

Por edad, en el tramo entre 25 y 44 años, una franja en la que el 35,3% de los trabajadores destina más del 50% de su retribución a la vivienda. En el caso de los trabajadores de 45 años o más el porcentaje de personas con un gasto superior al 50% desciende al 30,2% y aumenta el tramo con menor carga (menos del 25% del sueldo) al 18%.

A todo ello se suma el nivel de estudios, de tal manera que, a mayor nivel, menos impacto tiene el coste de la vivienda.

Las personas con estudios de postgrado (Máster o Doctorado) lideran la categoría de menor gasto en vivienda (menos del 25% del sueldo) con un 28,1% y presentan el menor sobreesfuerzo acumulado de más del 50% de gasto (27,5%). Sin embargo, entre las personas con educación obligatoria, un 34,8% dedica más de la mitad de su salario a la vivienda, y solo un 10,3% logra mantener ese gasto por debajo del 25%.

Insatisfacción salarial

El estudio vincula además la carga del coste de la vivienda con una mayor insatisfacción entre los trabajadores por su salario.

De esta forma, la insatisfacción laboral no responde únicamente al importe bruto ingresado, sino a la baja capacidad adquisitiva tras cubrir los costes fijos residenciales.

Los encuestados que declaran estar "nada satisfechos" con su sueldo actual, el 54,9% gasta más de la mitad de sus ingresos en vivienda (un 28,4% destina entre el 50%-65% y un 26,5% destina incluso más del 65%).

Por el contrario, entre quienes están "bastante satisfechos" con su salario, el 80% destina un 50% o menos a la vivienda, contando con un mayor margen de holgura económica tras el pago de la vivienda, ya sea propia o en régimen de alquiler.

Cambios de consumo

Esta situación también tiene incidencia en el consumo

El sobreesfuerzo para pagar la vivienda se traduce en una bajada en el gasto cotidiano.

Entre los trabajadores que reconocen haber tenido que ajustar o recortar sus hábitos de consumo cotidianos debido al coste de la vida, el 42,4% dedica más del 50% de su salario a la vivienda.

Asimismo, el coste del hogar actúa como un desencadenante del pluriempleo: el 45,7% de las personas que actualmente cuentan con más de un trabajo dedican más de la mitad de sus ingresos a la vivienda, reflejando que la búsqueda de ingresos extraordinarios está fuertemente vinculada a la necesidad de cubrir el coste básico del hogar.