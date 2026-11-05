Fondos estatales: Santiago celebra que la Xunta acepte construir vivienda pública en alquiler en A Muíña

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, se ha mostrado este jueves satisfecha con la decisión de la Xunta de aceptar construir 123 nuevas viviendas de protección en régimen de alquiler en A Muíña. El Gobierno gallego y el concello negocian la posibilidad de destinar los 2,9 millones de los fondos estatales para la capital gallega como ciudad residencial tensionada a estas obras.

"Temos que felicitarnos colectivamente porque a Xunta de Galicia acepte que nas parcelas que son de titularidade municipal poida facerse vivenda de protección que sexa de alugueiro. Esta era unha cuestión na que o concello de Santiago levamos moitísimo tempo insistindo: que esas vivendas para ser realmente públicas teñen que ser en réxime de alugueiro e esa era unha cuestión fundamental que para o Goberno da capital do país", señaló Sanmartín.

La regidora compostelana explicó que fue el propio ayuntamiento el que le trasladó a la Xunta la posibilidad de edificar en la parcela de A Muíña, siempre y cuando las viviendas se destinasen a alquilar. El Ejecutivo autonómico exige, en todo caso, que el concello le ceda el terreno para realizar las obras a menos que quiera que los pisos sean de patrimonio municipal, en cuyo caso la Xunta le trasferirá los fondos estatales para que sea el Gobierno local quien ejecute los trabajos.

"É unha noticia positiva para o conxunto da poboación compostelá, a posibilidade da construción das vivendas. Contestaremos a este tema de maneira formal nos próximos días e daremos todas as explicacións neste sentido", señaló la alcaldesa, en referencia a la misiva que el Gobierno gallego le remitió al concello el martes y que debe obtener respuesta en un máximo de cinco días.

En la carta, la Xunta abría la posibilidad de ceder la gestión de los 2,9 millones de fondos estatales al Concello de Santiago siempre y cuando los dedicase a construir nueva vivienda. El Gobierno gallego habla en la misiva de la promoción de A Muíña, cuyas obras estima que tendrán un coste de 25 millones de euros. El ayuntamiento, si quiere hacerlas, deberá aportar en ese caso casi 22 millones.

El Gobierno gallego, no obstante, ha comunicado al ayuntamiento que si no cede al IGVS la propiedad de la parcela ni confirma en un plazo de cinco días que realizará directamente la promoción, destinará la partida a financiar la construcción de 244 viviendas de promoción pública en Salgueiriños.

El Concello de Santiago no ha respondido de forma oficial a la Xunta, aunque las palabras de Sanmartín esta mañana apuntaban a que las negociaciones siguen adelante. Ambas Administraciones deben concretar el modelo en el que se levantarán las viviendas entre San Lázaro y Amio, así como si la titularidad será municipal o autonómica.