A Coruña rechaza la condición de la Xunta para recibir los fondos de vivienda y apuesta por la rehabilitación

El reparto de los fondos otorgados por el Ministerio de Vivienda y que se deberán emplear en la ciudad de A Coruña vuelve a generar discrepancias entre la Xunta de Galicia y el Concello. Después de que el Gobierno autonómico estableciera que trasladará los 7,3 millones de euros al gobierno municipal si este lo destina a la construcción de inmuebles, la alcaldesa Inés Rey ha rechazado esta condición y reivindica que se destinen a la rehabilitación de viviendas.

En una carta dirigida a la conselleira de Vivenda, María M. Allegue, Rey mantiene que "no es el momento de ultimátums ni de generar tensiones".

La alcaldesa defiende que la construcción de nuevas viviendas tiene "unos plazos y un procedimiento", citando como ejemplo los ocho años que pasaron desde el anuncio de un edificio de 40 viviendas en Xuxán de la Xunta hasta su finalización, por lo que propone centrar la ayuda en rehabilitación para tener "soluciones reales a corto plazo".

Para la regidora, esta opción permite aumentar la oferta de manera más ágil en una ciudad que suma más de 7.000 personas inscritas como demandantes de vivienda.

En el mismo barrio antes mencionado, Rey recuerda que el Concello está ejecutando actualmente un edificio de 50 viviendas con un presupuesto de 10,2 millones de euros que se destinará a alquiler social.

"Precisamente porque también promovemos la nueva construcción, conocemos los plazos que requiere y defendemos la necesidad de complementar estas promociones con la rehabilitación de viviendas existentes, para ofrecer respuestas a la ciudadanía a corto plazo. Todas son compatibles y necesarias", subraya en el escrito.

Como en ocasiones anteriores, Rey demanda que sea el propio Concello quien gestione los fondos estatales, que deberán destinarse a A Coruña por su condición de zona de mercado residencial tensionado.

A finales del mes de septiembre, la alcaldesa ya reivindicaba que fuera el gobierno local el encargado de estos fondos, con la previsión de dedicarlos a la renovación integral de las viviendas de alquiler social que son propiedad municipal por una parte, y a una convocatoria anual de ayudas directas para cubrir seguros de impago por otra.

Cesiones

En relación con una reclamación habitual de la Xunta y del PP local, que piden al gobierno local que ceda terrenos para construir vivienda, Rey asegura que "este Concello no tiene inconvenientes en ofrecer sus recursos y bienes a otras administraciones".

Como ejemplo, cita la cesión de cuatro parcelas y mantiene que "el Concello seguirá colaborando en la medida de sus posibilidades y de sus recursos".

Como petición, la alcaldesa anima a la Xunta a "aplicar los mismos criterios en todas las ciudades", concretamente, que aplique en A Coruña medidas como las llevadas a cabo en Vigo, donde se destinaron 14,5 millones de euros a la adquisición de suelo.

"Creo que los ciudadanos de A Coruña no entenderían por qué en otros municipios la Xunta destina fondos para la adquisición de suelo residencial mientras que parece que es obligación del Concello ponerlo a disposición algo que, por otra parte, ya hemos hecho", añade.

Reunión

Asimismo, la alcaldesa propone a la conselleira mantener una reunión entre ambas partes, "en el más breve plazo posible".

El objetivo es "consensuar medidas y unir fuerzas de las dos administraciones para ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos".

La condición de la Xunta

La respuesta de la alcaldesa de este jueves sucede a raíz de un escrito remitido el pasado martes por el secretario xeral de Vivenda, Heriberto García, a la directora de Urbanismo de A Coruña, Gloria de la Montaña, el representante de la Xunta pedía la cesión de nuevas parcelas para construir ahí viviendas financiadas con los fondos del Ministerio.

En este escrito, García reivindica las construcciones que tiene en marcha el Ejecutivo gallego en la ciudad, aclarando que en Pedro Fernández I están pendientes de conocer las condiciones de urbanización y las cotas y rasantes. En esa línea, explica que su objetivo es construir nuevas viviendas con estos fondos estatales, una de las medidas incluidas por el gobierno local en su solicitud de la declaración de la zona tensionada.

Por eso, pone como condición para la transferencia de los 7,3 millones de euros que el Concello lo destine a la promoción de viviendas públicas de nueva construcción.

La misma indicación se trasladó a Santiago, la otra ciudad gallega declarada zona tensionada.

Como plazo, la Xunta dio al Concello de A Coruña cinco días hábiles para tomar una decisión.

De no aceptar, el Gobierno gallego propone construir 168 viviendas de promoción pública y 150 alojamientos compartidos para menores de 36 años, así como una residencia juvenil de 150 plazas en el campus de Elviña, una medida ya propuesta con anterioridad por la Xunta y que cifra en 50 millones de euros.