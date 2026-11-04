La Xunta cederá los fondos del Estado para vivienda a A Coruña y Santiago si los dedican a construcción

La Xunta y los concellos de A Coruña y Santiago de Compostela negocian el uso de los fondos estatales destinados a aumentar la oferta de vivienda asequible y reducir los precios del alquiler en las ciudades declaradas como zona tensionada. El Gobierno gallego había avanzado que dedicaría las subvenciones a construir vivienda pública, pero los Gobiernos locales solicitaron ser ellos quienes administren las partidas.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y la regidora de Santiago, Goretti Sanmartín, pidieron formalmente a la Xunta que sean los Ejecutivos municipales los que gestionen los 10,2 millones de euros que recibirá Galicia para las zonas tensionadas. El Gobierno gallego, por su parte, explicó que destinaría los fondos a construir vivienda pública en las dos ciudades.

La negociación parecía estar estancada, pero ahora el Ejecutivo autonómico ha abierto la posibilidad de que finalmente los concellos puedan administrar las partidas que les corresponden (7,3 para A Coruña y 2,9 para Santiago) siempre y cuando los dediquen a construir vivienda pública. En caso contrario, y si tampoco ceden suelo, la Xunta levantará pisos en Elviña y Salgueiriños.

Las cartas

A Coruña es la ciudad gallega que más dinero tiene asignado, 7,3 millones de euros. La Xunta reivindica en la carta remitida al concello coruñés, a la que ha tenido acceso Quincemil, las construcciones que tiene en marcha en la urbe y explica que su objetivo es construir nuevas viviendas públicas usando las subvenciones estatales, en línea con lo recogido en el plan de medidas presentado por el propio ayuntamiento.

El Gobierno gallego, en todo caso, señala que si el ayuntamiento está en disposición de promover directamente viviendas de promoción pública de nueva construcción no tiene inconveniente en transferir los 7,3 millones de euros. La Xunta, en todo caso, urge tanto a A Coruña a dar una respuesta antes de cinco días para poder trasladársela al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Así, en caso de que el Gobierno de Inés Rey no acepte construir nueva vivienda de promoción pública con los fondos ni ceder parcelas al IGVS, el Ejecutivo autonómico los destinará a levantar en el Campus de Elviña 168 viviendas de promoción pública y 150 alojamientos compartidos para menores de 36 años, además de reservar suelo para una residencia juvenil de 150 plazas.

En el caso de Santiago de Compostela, la Xunta hace referencia a una parcela urbanizable de A Muíña en la que se pueden levantar 123 viviendas construidas con un presupuesto de unos 25 millones de euros, de los que los fondos estatales financiarían 2,9 millones. El Gobierno gallego pide a este respecto al concello compostelano que ceda en plena propiedad todo el suelo al IGVS.

El Ejecutivo autonómico, en todo caso, replica al ayuntamiento que "si considera que las 123 viviendas deben ser de patrimonio municipal", no tiene inconveniente en transmitirle la partida del Estado para que la dedique "exclusivamente" a esta promoción. La Xunta informa que, si esto fuese así, trasladará la decisión municipal al Ministerio de Vivienda para que sepa a qué se dedican los fondos.

El Gobierno gallego, por último, comunica al ayuntamiento que si no cede al IGVS la propiedad de la parcela ni confirma en un plazo de cinco días que realizará directamente la promoción, la Xunta destinará la partida a financiar la construcción de 244 viviendas de promoción pública en Salgueiriños.