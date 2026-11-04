Venden una exclusiva promoción en Culleredo (A Coruña): 44 viviendas con garaje, trastero, terraza y vistas a la ría

La vivienda en Galicia atraviesa un momento marcado por una elevada demanda y una oferta limitada, una situación que ha provocado que los precios alcancen niveles que suponen un importante desembolso económico. En este contexto, las promociones de obra nueva son una alternativa atractiva para quienes buscan adquirir una nueva vivienda en propiedad.

En A Coruña y su área metropolitana existen varias promociones de obra nueva que merecen especial atención. Entre ellas destaca Dúo Homes, un exclusivo proyecto residencial en Culleredo (A Coruña) de la promotora Enpico Norte. La promoción estará formada por dos edificios de 22 viviendas cada uno, lo que supondrá un total de 44 viviendas.

Con vistas a la ría

Render del interior del proyecto residencial Dúo Homes, en Culleredo (A Coruña) Idealista

Desde Quincemil hemos hablado con Elio, administrador de Enpico Norte, para conocer más detalles sobre Dúo Homes, una nueva promoción residencial que se levantará en Culleredo, a tan solo 10 minutos en coche del centro de A Coruña.

El proyecto contará con un total de 44 viviendas distribuidas en dos edificios de 22 pisos cada uno. La promoción ya cuenta con licencia de obra, concedida alrededor del pasado mes de marzo, y la previsión de la promotora es comenzar las obras entre febrero/marzo de 2027.

Según nos explica Elio, la intención es desarrollar los trabajos con una constructora propia y contar con empresas gallegas para los servicios y actuaciones que sea necesario subcontratar.

Aunque todavía no han comenzado las obras, el proyecto ya ha despertado interés en los compradores: "Tenemos ya reservadas unas siete u ocho viviendas", señala el administrador de Enpico Norte, que destaca la buena acogida inicial de la promoción.

Dúo Homes se ubicará en la avenida de Fonteculler, número 30-40, en una zona con vistas inmejorables a la ría de O Burgo y próxima a algunas de las principales playas del entorno.

Esta exclusiva promoción estará formada por dos edificios de seis plantas, con viviendas de dos y tres dormitorios. Entre la primera y la cuarta planta se distribuirán cuatro viviendas por nivel, mientras que la quinta estará destinada a dos áticos. Además, los pisos de abajo dispondrán de jardines propios.

Uno de los aspectos que destaca la promotora son los espacios exteriores. "Todas las viviendas tienen terraza con vistas a la ría", explica Elio. En cuanto a las prestaciones, todas las viviendas contarán, al menos, con una plaza de garaje y un trastero.

Respecto a los plazos, Enpico Norte estima que la ejecución de las obras se prolongará "entre un año y ocho meses y dos años". Si se cumplen las previsiones, la entrega de llaves está prevista para finales de 2028.

Respecto a los precios, si atendemos a los datos de Idealista vemos que hay opciones desde 320.000 euros por un bajo de 100 m2 hasta 620.000 euros por una vivienda de 229 m2 en la quinta planta.