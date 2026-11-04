Siete nuevas casas en Oleiros: arquitectura, jardín y privacidad a un paso de A Coruña

Ünique Singular Properties comercializa una exclusiva promoción de siete viviendas unifamiliares de obra nueva en Arillo, Oleiros. Arquitectura contemporánea, jardines privados y eficiencia energética definen un proyecto pensado para disfrutar de otra forma de vivir.

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Hay viviendas que se adaptan a una forma de vida y otras que consiguen convertirla en una experiencia. En Arillo, Oleiros, una nueva promoción residencial apuesta por combinar arquitectura contemporánea, amplitud y contacto con la naturaleza en un entorno tranquilo, pero bien conectado con A Coruña. El proyecto reúne siete viviendas unifamiliares concebidas para quienes buscan espacio, privacidad y comodidad sin alejarse de los servicios y atractivos del área metropolitana.

Arquitectura con personalidad

La promoción está formada por siete casas independientes distribuidas en dos plantas, con superficies construidas desde los 240 metros cuadrados y parcelas a partir de 445 metros cuadrados. Cada vivienda dispone de cuatro dormitorios, tres baños, terraza y jardín privado, una combinación que permite disfrutar tanto de espacios interiores amplios como de zonas exteriores propias.

El diseño arquitectónico es uno de los elementos diferenciadores del proyecto. La propuesta combina líneas contemporáneas con matices tradicionales que aportan calidez a los espacios. Entre sus elementos más destacados figuran un característico faldón inclinado, diferentes texturas en los volúmenes y grandes ventanales que conectan visualmente el interior con el jardín.

Interior de la vivienda. Ünique Singular Properties

En el interior, la doble altura, las zonas abuhardilladas y los cerramientos curvos contribuyen a crear ambientes singulares, luminosos y acogedores. Una arquitectura que presta especial atención a los materiales y a los detalles para conseguir viviendas con identidad propia.

Espacio y eficiencia

Más allá de su diseño, la promoción apuesta por el confort y la eficiencia energética. Las viviendas cuentan con calificación energética A, un aspecto especialmente relevante para quienes buscan una casa de obra nueva preparada para responder a las necesidades actuales de habitabilidad y consumo energético.

Los jardines privados permiten disfrutar del exterior con intimidad, crear diferentes ambientes o simplemente disponer de un espacio propio para desconectar. Una característica que cobra especial importancia en una zona como Oleiros, donde el entorno natural forma parte de su atractivo residencial.

Exterior de la vivienda. Ünique Singular Properties

Tranquilidad cerca de A Coruña

La ubicación es otro de los puntos fuertes de este proyecto. Situado en Rúa Lourido, en Arillo, el residencial se encuentra próximo a las playas de Oleiros y al campo de golf de Xaz, además de estar a unos tres kilómetros del centro de Santa Cruz.

Su conexión con la vía Ártabra facilita los desplazamientos y permite llegar a A Coruña en aproximadamente 20 minutos. Una localización que combina la tranquilidad de un entorno residencial con la cercanía a los servicios, comercios y propuestas de ocio de la ciudad.

Los precios parten de los 630.000 euros más iva. Para más información: https://unique-sp.es/obra-nueva/venta-de-viviendas-unifamiliares-de-obra-nueva-en-oleiros/gmx-niv22-con1603.htm