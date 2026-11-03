Subastan una casa de 80 m2 desde 3.400 euros con bodega, corral y terreno amplio de más de 1.000 m2

Encontrar una vivienda que cumpla con la regla de las tres B (buena, bonita y barata) es como buscar una aguja en un pajar: difícil, pero no imposible.

Las subastas públicas, como las que organiza la Agencia Tributaria, representan una excelente oportunidad para adquirir inmuebles por debajo de su precio habitual de mercado.

Valorada en 34.720 euros

Precisamente, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda acaba de actualizar su catálogo con una nueva oferta que puede resultar muy atractiva para quienes buscan una vivienda en un entorno tranquilo y rodeado de naturaleza.

El inmueble en cuestión se encuentra en el lugar de Regueirolongo, una pequeña aldea de apenas 31 habitantes, según datos del Instituto Galego de Estadística (IGE). Pertenece al Ayuntamiento de Cerdido y es conocido por ser un entorno de manantiales y fincas.

La vivienda cuenta con una superficie construida de 80 metros cuadrados (m2) y un precio de salida de 3.472,01 euros, lo que representa casi el 10% del valor total de la propiedad, establecido en 34.720,11 euros.

Se trata de una vivienda independiente distribuida en dos plantas, a la que se suman un corral, una bodega, una era de mallar y un terreno destinado a labradío. Según la Agencia Tributaria, "todo lo cual constituye una sola finca de 10 áreas y 18 centiáreas".

Tanto la vivienda principal como las construcciones anexas presentan un buen estado de conservación en su exterior. Sin embargo, se desconoce cuál es la situación del interior del inmueble, así como la distribución de las estancias.

La subasta estará activa hasta el próximo lunes 16 de noviembre a las 18:00 horas. Sin embargo, para acceder a ella, los interesados deben cumplir una serie de requisitos económicos. En este sentido, los licitadores tienen que constituir un depósito de garantía de X euros.

El derecho a subastar corresponde al pleno dominio, aunque el porcentaje de titularidad es del 50%. Su referencia catastral es: 15025A049000110001ZU.

¿Dónde está Regueirolongo?

Regueirolongo es una aldea perteneciente al Ayuntamiento de Cerdido. Situada en la comarca del Ortegal, en el norte de la provincia de A Coruña, se caracteriza por ser un entorno sumamente tranquilo, con lugares de interés cercanos y playas tranquilas a las que se puede llegar en coche.

El pueblo se encuentra a unos 30 minutos en coche de Ferrol. Para las compras y otros servicios del día a día, Cedeira está a tan solo 13 minutos por las carreteras AC-102 y AC-566. A Coruña también se encuentra a una distancia razonable en coche.