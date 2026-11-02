Venden una casa rural de 200 m2 con 4 habitaciones, finca de 2.000 m2 y lista para vivir muy cerca de playas

Hay quienes prefieren alejarse de las grandes ciudades para disfrutar de una vida más tranquila, lejos del ruido y las aglomeraciones propias de estas urbes. El rural gallego es una opción que muchos tienen en cuenta para desconectar del ajetreo diario y, para ello, echar un vistazo a portales inmobiliarios como Aldeas Abandonadas puede ser de gran ayuda.

En esta plataforma se pueden encontrar desde casas rurales hasta aldeas enteras con varias edificaciones, con precios para todos los bolsillos. Esta de la que te vamos a hablar, en concreto, tiene un precio bastante asequible, sobre todo si tenemos en cuenta todo lo que ofrece.

Muy cerca de las playas

La casa principal cuenta con cuatro habitaciones Aldeas Abandonadas

Si estás pensando adquirir una vivienda en el rural gallego, seguro que esta opción te encantará: una casa con una finca de 2.000 metros cuadrados y cerca de las playas por 157.500 euros, tal y como se anuncia en el portal inmobiliario Aldeas Abandonadas, donde ofrecen un amplio catálogo de posibilidades.

La vivienda se encuentra en la provincia de A Coruña y, según indica el anuncio, está situada en el centro de una localidad, sin concretar cuál, a pie de carretera y en pleno recorrido del Camino de Santiago. Su ubicación es uno de los aspectos que más llaman la atención, ya que también se encuentra cerca de las playas.

La propiedad tiene 200 metros cuadrados construidos. Tiene dos plantas y dispone de un gran porche, cocina, recibidor, salón-comedor, un aseo o baño y un pequeño estudio en la planta baja. En la planta superior hay cuatro habitaciones y otro baño. Además, según el anuncio, existe la posibilidad de acondicionar alguna estancia en la zona bajo cubierta.

Interiores de la casa principal de la propiedad Aldeas Abandonadas

También dispone de chimenea y un balcón en la fachada al que se accede desde el dormitorio principal. Algunos de los elementos de la casa, como determinadas piezas del baño y la pila del lavadero de cocina, conservan sus características originales. Cuenta con una vivienda anexa de dos plantas que necesita reforma.

Uno de sus principales atractivos es la finca de 2.000 metros cuadrados que acompaña a la casa. Una superficie súper amplia que ofrece espacio suficiente para instalar todo lo que se te ocurra, ya sea una barbacoa, una piscina, plantar determinados árboles o incluso una zona de juegos para los más pequeños.

Una de las fachadas de la casa principal Aldeas Abandonadas

Por su precio y características, esta vivienda es perfecta tanto como residencia habitual como para disfrutar durante las vacaciones. Además, la proximidad a la costa también es un punto a tener en cuenta, especialmente si eres de esas personas a las que les encantan las playas. Lo mejor de todo es su precio, ya que actualmente está a la venta por 157.500 euros.