Sanxenxo estrena cinco viviendas exclusivas cerca de la playa de Silgar

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Despertarse sin prisas, desayunar en la terraza y llegar caminando a la playa. En Sanxenxo, uno de los destinos más deseados de las Rías Baixas, el lujo también consiste en tener tiempo para disfrutar del entorno.

En la calle Cesteiros, una promoción de obra nueva apuesta por esa forma de vivir la costa: con el mar cerca, todos los servicios a mano y el confort de una vivienda contemporánea.

Viviendas con personalidad

Cesteiros 11 es una promoción de solo cinco viviendas, una escala reducida que la diferencia de los grandes complejos residenciales. La oferta incluye un apartamento de un dormitorio, tres viviendas de dos dormitorios y un dúplex ático de tres dormitorios, con opciones para distintos estilos de vida.

Las terrazas exteriores son uno de los principales atractivos del proyecto. Espacios que invitan a disfrutar del aire libre y de la luz natural desde primera hora del día y hasta el anochecer.

Exterior de Cesteiros 11, en Sanxenxo. Ünique Singular Properties

Las viviendas incorporan también lavadero independiente y, según la tipología, aseo adicional. Cada una dispone de plaza de garaje y trastero, soluciones que aportan comodidad tanto para estancias vacacionales como para vivir de manera habitual.

Más allá del verano

La propuesta combina una estética contemporánea con soluciones técnicas orientadas al bienestar. Entre ellas destacan las carpinterías con rotura de puente térmico, el doble acristalamiento y un sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor.

La climatización mediante bomba de calor con fancoils completa el planteamiento técnico del edificio. Un conjunto de prestaciones pensado para disfrutar de la vivienda durante todo el año, más allá de los meses de mayor actividad turística.

Interior de Cesteiros 11, en Sanxenxo. Ünique Singular Properties

Sanxenxo, a unos pasos del mar

La ubicación es uno de los grandes argumentos de Cesteiros 11. La promoción se encuentra en el núcleo urbano de Sanxenxo, cerca de las playas de Silgar y Panadeira, el paseo marítimo, los restaurantes y el puerto deportivo.

Esta proximidad permite disfrutar de buena parte de la localidad a pie: desde una mañana de playa hasta una comida frente al mar o un paseo al atardecer. En verano, Sanxenxo despliega toda su energía; durante el resto del año, conserva el atractivo de una localidad costera con servicios y vida propia.

Con solo cinco viviendas, terrazas y una ubicación céntrica, Cesteiros 11 invita a disfrutar de Sanxenxo desde otra perspectiva: la de quienes quieren tener el mar cerca sin renunciar a la comodidad de la vida urbana.

Los precios parten de los 515.000 euros. Para más información: https://unique-sp.es/obra-nueva/promocion-residencial-de-obra-nueva-en-cesteiros-11-sanxenxo/gmx-niv22-con1889.htm