Imagen virtual del edificio proyectado por Lipromo en la parcela 2 de A Maestranza en A Coruña. Residencial A Proa

A Maestranza, en A Coruña: de fincas valladas contra el 'parking' descontrolado a pisos de lujo

¿Qué hay en A Maestranza? Los coruñeses dirían que en esta zona de la ciudad está el Rectorado de la Universidade da Coruña, la Sociedad Deportiva Hípica, el cuartel de Atocha, las Naves de Metrosidero y un parking subterráneo de pago. Entre todo esto y durante 25 años ha habido tres parcelas vacías con tierra y vegetación que en gran parte de este tiempo fueron utilizadas para aparcamiento libre y descontrolado. Hace una década fueron valladas.

Fue en ese momento cuando el Ministerio de Defensa, propietario de los tres terrenos, los quiso vender mediante subasta. Dos pujas fueron fallidas, hasta que una constructora, Lipromo, adquirió en 2019 los dos ubicados frente a la Hípica. El Estado se quedó con el otro.

En esas dos fincas, una en forma de Z y otra de L, la empresa pretende levantar sendos bloques de viviendas de alta gama, proyectos que desde entonces se han visto ralentizados por trámites arqueológicos y urbanísticos y a los que se oponen vecinos que reclaman que los terrenos sean devueltos al Ayuntamiento para que los destine a uso público.

En una de esas parcelas empezó a remover tierras Lipromo en mayo de este año. Levantará Residencial A Proa, una promoción de pisos de lujo que comercializa y de los que ha vendido algunos.

Empezó los trabajos con una licencia municipal condicionada a la resolución de un recurso judicial contra la aprobación de su estudio de detalle interpuesto por la plataforma cívica Defensa do Común, que demanda la recuperación de ese suelo para el Concello.

El Gobierno local mandó paralizar las obras semanas después por no conocerse aún el fallo, que se hizo público este jueves con la desestimación del recurso por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), lo que despeja el camino a Lipromo para construir uno de los dos bloques residenciales.

Recurso ante el Supremo

Defensa do Común ya ha anticipado este viernes que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSXG que tumbó el recurso contra el estudio de detalle de la parcela 2 de A Maestranza.

La asociación considera que el fallo "infringe claramente la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, y que obliga a la publicación completa de los planes de urbanismo como requisito de eficacia de los mismos". "Doctrina que, contrariamente a lo señalado en la sentencia del TSXG, también es de aplicación al PERI de A Maestranza aprobado en 1994".

Defensa do Común avanza que proseguirá con "todas las acciones administrativas y judiciales que procedan para evitar la edificación en terrenos que forman parte del sistema defensivo de la Ciudad Vieja, un patrimonio BIC [bien de interés cultural] que debe ser objeto de preservación y puesta en valor".

Dos bloques y espacio libre

Lipromo tiene dos planes inmobiliarios en A Maestranza. Con Residencial A Proa, ubicado en la parcela 2 objeto de recurso y que ha ofertado viviendas en el portal Idealista, pretende habilitar 57 pisos de uno a cuatro dormitorios entre la planta baja y cinco alturas, de entre 68 y 127 metros cuadrados y con precios de 290.000 a 725.000 euros.

Las viviendas "exclusivas" se promocionan con ventajas como sus vistas al mar y la recepción de luz natural todo el día, acabados de calidad y máxima certificación energética A.

Recreación de Residencial A Proa, a la derecha, entre las otras dos parcelas vacías de Defensa en A Maestranza. Residencial A Proa

De momento se han removido tierras en esta finca. La 1, también vallada y con material de obra, está separada de la 2 por una calle con plazas de estacionamiento; en ella la constructora proyecta otro edificio con un centenar de viviendas que todavía no se anuncia.

La otra parcela de Defensa en A Maestranza tiene forma alargada y rectangular y está situada junto a la SD Hípica. Lipromo no la adquirió y el Estado y el Concello habían acordado hace dos años que se destinaría a vivienda pública.

Pero Patrimonio de la Xunta rechazó el pasado mes de mayo la recalificación del terreno, por lo que impedirá la edificación para proteger los restos de la antigua muralla de la ciudad que hay debajo. El Ayuntamiento destinará la zona a espacio libre público.