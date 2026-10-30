Defensa do Común llevará al Supremo su rechazo a levantar pisos de lujo en A Maestranza de A Coruña

La plataforma vecinal de A Coruña Defensa do Común ha anticipado este viernes que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que tumba el recurso promovido por la asociación contra la aprobación del estudio de detalle de la parcela 2 de A Maestranza en la que la constructora Lipromo proyecta levantar viviendas de lujo.

El colectivo cívico, que defiende desde hace años que los tres terrenos del Estado en A Maestranza sean devueltos al Ayuntamiento (dos fueron comprados por Lipromo, el otro sigue siendo del Ministerio de Defensa), considera que el fallo, conocido este jueves, "infringe claramente la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, y que obliga a la publicación completa de los planes de urbanismo como requisito de eficacia de los mismos".

"Doctrina que, contrariamente a lo señalado en la sentencia del TSXG, también es de aplicación al PERI de A Maestranza aprobado en 1994", insiste Defensa do Común, que avanza que proseguirá con "todas las acciones administrativas y judiciales que procedan para evitar la edificación en terrenos que forman parte del sistema defensivo de la Ciudad Vieja, un patrimonio BIC [bien de interés cultural] que debe ser objeto de preservación y puesta en valor".

El TSXG ha concluido que la posible impugnación del estudio de detalle aprobado por el Concello sería derivada de una cuestión de eficacia por la posible falta de publicidad del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de 1994, y no de un vicio material del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) o del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del casco histórico posteriores, ni de una omisión procedimental.

El Superior ha tenido en cuenta que el PERI fue incorporado posteriormente al plan general de A Coruña. Por ello, considera que se encuentra ante "un escenario en el que la publicidad ha sido completa" y rechaza aplicar de forma retroactiva una doctrina jurisprudencial posterior.

Obra parada, recurso en marcha

Lipromo había comenzado las obras en A Maestranza en mayo pasado pese a que la licencia municipal que se le había otorgado estaba condicionada a la resolución judicial del recurso. Defensa do Común alertó al Concello de los trabajos reclamando su paralización si el Concello y la Xunta no garantizaban que se hacían controles arqueológicos en la parcela.

El Gobierno local ordenó a Lipromo interrumpir las obras hasta que se conociese el fallo del TSXG, algo que ocurrió ayer jueves.

Defensa do Común ya adelanta que además de recurrir ahora ante el Supremo para tratar de impedir la edificación en A Maestranza "proseguirá las acciones judiciales contra la licencia de obras, en el marco del contencioso interpuesto contra la misma y que se sigue en el Tribunal de primera instancia de A Coruña".