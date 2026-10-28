Venden un palacio de 1.419 m2 con 6 habitaciones, amplias zonas verdes y buena conexión por carretera

El mercado inmobiliario gallego ofrece oportunidades muy interesantes para quienes buscan vivir en contacto con la naturaleza. Entre las opciones para encontrar propiedades singulares a precios atractivos destaca el portal Idealista.

En su catálogo figura un antiguo palacio en la provincia de Lugo, con una superficie construida aproximada de 1.419 metros cuadrados (m2), dos viviendas, un lago de uso privado y buenas conexiones por carretera.

Con numerosas estancias y a 13 km de Lugo

El portal inmobiliario Idealista ha incorporado recientemente a su catálogo una nueva vivienda que destaca por su singularidad. Se trata de una casa solariega tradicional, de carácter señorial, situada en un entorno rural próximo a la ciudad.

Comercializada por Grupo Country Homes, esta propiedad histórica se encuentra a 13 kilómetros de Lugo capital, "en un entorno de absoluta tranquilidad rodeado de naturaleza".

Vista aérea del pazo Idealista/Grupo Country Homes

El pazo es una construcción de piedra en forma de L que, aunque necesita una reforma integral, conserva su estructura en buen estado. "Su interior alberga numerosas estancias de diferentes dimensiones con amplias posibilidades", apunta la agencia inmobiliaria.

Tal y como se aprecia en las imágenes del anuncio, la vivienda cuenta con amplias estancias, al menos seis dormitorios, ventanas de madera y una buena entrada de luz natural.

Por otro lado, el conjunto arquitectónico incluye también una capilla, un hórreo de estilo asturiano, instalaciones para la cría y manejo de ganado e incluso vestigios de un antiguo molino.

Asimismo, dispone de una segunda casa de grandes dimensiones en estado ruinoso, pero con múltiples posibilidades.

Extenso terreno con más de 81 hectáreas

El complejo de edificios se asienta sobre un extenso terreno con más de 81 hectáreas distribuido en múltiples parcelas, de las cuales 14,4 hectáreas son edificables.

"Los extensos terrenos cuentan con dos riachuelos que atraviesan la propiedad, dos pozos de agua que dan suministro tanto al pazo como a la segunda casa, y numerosos árboles centenarios repartidos por las diferentes fincas".

"Se trata de una propiedad con enorme potencial forestal, constructivo y agrícola", agrega Grupo Country Homes.

Con la reforma adecuada, las posibilidades de este conjunto rural son numerosas: transformarlo en un hotel o alojamiento rural, propiedad privada para disfrutar en familia, etc.

A ello se suma su excelente ubicación, a tan solo 13 kilómetros de la ciudad de Lugo, con "todos los servicios urbanos de una ciudad Patrimonio de la Humanidad". "El territorio forma parte de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño, con múltiples opciones para el senderismo y las actividades fluviales".

El precio de este conjunto es de 2.500.000 euros. Desde su publicación en Idealista, el anuncio ha recibido más de 6.000 visitas, 49 personas lo han guardado como favorito y una se ha puesto en contacto a través del correo electrónico.