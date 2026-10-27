Oleiros (A Coruña) impulsará 80 nuevas viviendas protegidas en Mera y otras localidades en 2027

El Ayuntamiento de Oleiros, en A Coruña, promoverá la construcción de otras 80 viviendas protegidas en el municipio, repartidas entre los núcleos de Oleiros y Mera. Las nuevas promociones se integrarán en urbanizaciones que se encuentran actualmente en desarrollo y se sumarán a las 296 viviendas de protección que el Gobierno local asegura haber impulsado durante los últimos tres años.

Las personas interesadas podrán inscribirse en el proceso a través de una convocatoria pública que el Ayuntamiento prevé abrir durante los primeros meses de 2027. La fórmula elegida será la constitución de cooperativas, mientras que los precios de venta estarán fijados por la Xunta de Galicia.

El Consistorio destaca, además, la entrada en vigor de una nueva línea de ayudas estatales que contempla préstamos al 0% de interés para afrontar el pago de la entrada. Según señala el Gobierno municipal, este desembolso inicial representa uno de los principales obstáculos para quienes quieren acceder a una vivienda protegida.

Más de 1.200 viviendas protegidas desde 1992

El Ayuntamiento sitúa estas nuevas promociones dentro de su política de desarrollo urbanístico y recuerda que desde 1992 se han construido en Oleiros un total de 1.286 viviendas protegidas, una cifra que incluye las que están actualmente en obras o cuyo inicio es inminente.

En concreto, el municipio cuenta con actuaciones en distintas parroquias y núcleos residenciales. Entre ellas figuran 96 viviendas en Xaz, en Dorneda; 28 en la calle Eduardo Galeano y otras 28 en Pinar do Río, en Mera; así como promociones de 20 pisos en A Rabadeira y 22 en A Pezoca, en Oleiros. También se contemplan desarrollos en Perillo y Montrove, algunos de ellos de iniciativa privada.

El Gobierno local defiende que su papel en materia de vivienda consiste principalmente en planificar el territorio y facilitar el suelo necesario para construir. En este sentido, atribuye al desarrollo de los planes generales de urbanismo la posibilidad de impulsar nuevas promociones, tanto libres como protegidas, manteniendo un modelo residencial de baja densidad y priorizando la creación de espacios e infraestructuras públicas.

El Ayuntamiento considera que la crisis de acceso a la vivienda responde a diversos factores, entre ellos la escasez de vivienda pública, el aumento de los costes de construcción y la proliferación de pisos turísticos. Asimismo, sostiene que las principales herramientas para intervenir en el mercado residencial corresponden al Estado y, en determinadas materias, a las comunidades autónomas.