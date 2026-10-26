La competencia por una vivienda de alquiler en A Coruña crece casi un 600% en ocho años

La escasez de vivienda en alquiler que acusa el conjunto del país y el aumento de la necesidad de acceder a ella generan entre sus consecuencias una mayor competencia por hacerse con un arrendamiento. La intensidad de esta competencia, que se ha disparado en todas las capitales de provincia de España, es dispar: en el periodo de ocho años ha crecido entre un 3.000% y casi un 200%.

A Coruña, única capital provincial de Galicia entre las zonas tensionadas del país, en las que el precio del alquiler se ha limitado desde el año pasado, el incremento de interesados en un anuncio de arrendamiento ha crecido un 596% entre el tercer trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2026, según refleja un estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista.

El alto porcentaje de aumento de la competencia corresponde a que ahora hasta 46 personas o familias contactan con un anunciante de vivienda en alquiler, mientras que en 2018 lo hacían solo siete.

El incremento medio nacional de la competencia en este periodo es del 405%: en el tercer trimestre de 2026 los anuncios de viviendas en alquiler publicados en Idealista recibieron una media de 43 contactos antes de darse de baja, frente a los 8 que recibían en 2018.

Ciudades medianas y pequeñas del país experimentan el crecimiento más elevado de la competencia, con Lleida a la cabeza (3.036%, de 3 a 105 contactos), seguida de Tarragona, Guadalajara, Burgos, Zamora, Cuenca, Huelva y Palencia, todas con un incremento superior al 1.000%.

La capital gallega con más presión es Ourense, que pasa de 2 a 17 contactos por anuncio (un 896% más), seguida de Pontevedra (630%, de 3 a 22), A Coruña (596%, de 7 a 46) y Lugo (405%, de 5 a 25), según el informe de Idealista.

Madrid y Barcelona no son las grandes ciudades con más interés por un alquiler residencial anunciado, sino Zaragoza y Bilbao, donde la competencia ha crecido un 974% y un 740% respectivamente. La de A Coruña, reflejada en ese aumento del 596% es superior al de Valencia (397%), San Sebastián (372%, Sevilla (362%) y Madrid (318%), entre otras grandes urbes.

Zonas tensionadas y provincias

La congelación o limitación de alquileres que trae consigo la declaración de zona de mercado residencial tensionada, implantada en A Coruña por un plazo de tres años, ha reducido el número de contratos de arrendamiento desde mediados de 2025 y ha contenido los precios.

Pero la competencia por los anuncios de viviendas que mantienen el régimen de alquiler y no han pasado de ofertarse a la venta o en arrendamiento de temporada es intensa en la ciudad dentro del conjunto de capitales con mercado tensionado.

Ocho de las nueve que recoge el estudio de Idealista han visto crecer la competencia más de un 500% desde 2018: Lleida (3.036%), Tarragona (1.899%), Girona (827%), Bilbao (740%), Barcelona (714%), Vitoria (680%), A Coruña (596%) y Pamplona (569%).

La clasificación por provincias sitúa a Lleida como en la que más ha crecido la competencia por cada vivienda en alquiler desde 2018, con un 1.971%.

La provincia gallega con mayor repunte en los últimos ocho años es Ourense, del 970%. El de A Coruña es del 534% (de 5 a 31 contactos por anuncio); los de Pontevedra y Lugo, del 618% y 398% respectivamente.