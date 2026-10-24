Venden una casa reformada de 600 m2 con finca de 2.400 m2, piscina y a solo quince minutos de la ciudad

Hay quienes prefieren vivir en un entorno tranquilo, rodeados de naturaleza y alejados del ruido de las grandes ciudades, pero sin renunciar a la comodidad de tener todos los servicios cerca. Para quienes buscan ese equilibrio entre vida urbana y rural, portales inmobiliarios como Aldeas Abandonadas, pueden ser la opción ideal para encontrar lo que tanto buscabas.

Desde aldeas enteras en venta hasta viviendas de diferentes tamaños y características buscan dueño. Entre estas oportunidades se encuentra la casa de la que te vamos a hablar hoy: una vivienda lista para entrar a vivir y situada a tan solo 3 kilómetros de la ciudad, perfecta para quienes quieran tranquilidad en plena naturaleza.

A solo 3 kilómetros de A Coruña

Una de las entradas de las que dispone esta propiedad Aldeas Abandonadas

Vivir rodeado de tranquilidad, con espacio de sobra y cerca del mar son algunas de las características que muchas personas quieren cuando se plantean comprar una vivienda. A 3 kilómetros de A Coruña hay una casa señorial a la venta en la web de Aldeas Abandonadas que reúne estas y muchas otras características.

La propiedad cuenta con 600 metros cuadrados construidos y una finca de 2.400 metros cuadrados, unas dimensiones bastante amplias a tener en cuenta. Uno de sus principales atractivos es su ubicación, en un entorno tranquilo, alejado del ruido y de los atascos, pero sin estar aislada de los servicios básicos y de un entorno urbano como la ciudad herculina.

De hecho, la casa está a solo 700 metros de la playa y a unos 3 kilómetros de Sada. Además, A Coruña está a unos quince minutos en coche por autopista, lo que hace que sea ideal para aquellas personas con centro de trabajo en la ciudad, porque el desplazamiento será muy breve y sin apenas esfuerzos.

En cuanto a su estado, la vivienda fue reformada integralmente hace 20 años. Entre las mejoras realizadas figuran las instalaciones eléctricas y de fontanería, así como un sistema de calefacción de gran potencia. Estos elementos son esenciales en una propiedad de estas dimensiones, sobre todo durante los meses más fríos del año.

Estancias interiores de la propiedad Aldeas Abandonadas

La casa también incluye objetos que le dan una mayor personalidad y ese toque único. Destaca su mobiliario de época y un piano, además de otros elementos como piscina, un pozo, un cruceiro, mesas de piedra y una fuente, que aportan un carácter tradicional y diferente a la propiedad.

También cuenta con garaje, alpendre, una zona destinada al servicio y dos entradas independientes, una principal y otra de servicio, y sistema de alarma.

La piscina de la propiedad Aldeas Abandonadas

Con un precio de 950.000 euros, esta casa señorial puede ser lo que necesitabas si eres de las personas que quieren una vivienda amplia, con una finca de grandes dimensiones y una ubicación perfecta para disfrutar de la cercanía del mar y de la ciudad, pero desde un entorno tranquilo rodeado de naturaleza.