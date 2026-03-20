A Coruña pierde vivienda en venta: la oferta cae un 7% en la ciudad, según Idealista

La oferta de vivienda en venta sigue reduciéndose en A Coruña. Según un estudio publicado por Idealista, el número de pisos disponibles en la ciudad ha descendido un 7% en el último año, mientras que en el conjunto de la provincia la caída alcanza el 19%.

Los datos reflejan un mercado cada vez más limitado en cuanto a viviendas disponibles, una situación que se repite en buena parte del país. De acuerdo con el mismo informe de Idealista, la oferta de viviendas en venta en España se redujo un 11% interanual durante el cuarto trimestre de 2025.

Menos viviendas disponibles en A Coruña

El retroceso del stock en A Coruña, tanto en la capital como en la provincia, evidencia la dificultad creciente para encontrar vivienda en el mercado. Aunque la caída en la ciudad es más moderada que en otros territorios, el descenso provincial muestra un ajuste más intenso en el conjunto del mercado coruñés.

Esta reducción de la oferta puede contribuir a mantener la presión sobre los precios, en un contexto en el que la demanda sigue activa, aunque con señales de desaceleración en algunos puntos.

Solo los grandes mercados ganan oferta

El informe de Idealista destaca que el aumento de viviendas en venta se concentra únicamente en grandes ciudades con mercados muy dinámicos. Es el caso de Madrid, donde la oferta ha crecido un 10%, o Barcelona, con un incremento del 2%, junto a otras capitales como Málaga, Valencia o Sevilla.

Frente a ello, la mayoría de capitales españolas, entre ellas A Coruña, registran descensos en el número de viviendas disponibles.

Tendencia general a la baja

A nivel provincial, el comportamiento es similar: solo Madrid y Santa Cruz de Tenerife logran incrementos de stock, mientras que el resto presenta caídas. En este contexto, A Coruña se sitúa dentro de la tendencia general de reducción de la oferta.

Desde Idealista apuntan a que el comportamiento de los grandes mercados podría estar anticipando un cambio de tendencia, provocado por los altos precios, que estarían frenando parte de la demanda. Sin embargo, este posible giro aún no se refleja en mercados como el coruñés, donde la oferta sigue disminuyendo.