La nueva promoción de vivienda pública en la calle Rey Abdullah de A Coruña estará lista en 2028

Acto sobre la licitación de las obras de vivienda pública en la calle Rey Abdullah Xunta

La Xunta ha sacado a licitación las obras de 12 nuevas viviendas públicas en la calle Rey Abdullah, en el centro de A Coruña, que supondrán una inversión autonómica de más de 2,2 millones de euros.

Así lo han detallado este miércoles la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, junto con la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo.

Allegue explicó que la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia ya recoge hoy esta licitación de las actuaciones en el entorno de la Plaza Porticada y que las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 24 de abril.

Indicó que las obras tendrán un plazo de ejecución de alrededor de 18 meses, por lo que su finalización se prevé para finales del próximo año o comienzos de 2028.

El edificio se construirá en una parcela cedida por el Ayuntamiento de A Coruña y contará con planta baja y seis alturas, con una distribución diseñada para poder combinar espacios comunes y viviendas en altura. La conselleira destacó que "serán unos hogares accesibles y de calidad, una seña de identidad de los inmuebles que está promoviendo la Xunta".

Reiteró que "sin suelo no se puede construir" y agradeció la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, que además de esta parcela en la calle Rey Abdullah, cedió otras en Os Rosales y Pedro Fernández, en las que próximamente también se licitarán las obras para edificar más viviendas públicas.

1.000 viviendas de promoción pública

Recordó que ya son 16 los municipios que han cedido suelo a la Xunta para construir vivienda pública e invitó a la incorporación de más concellos, ya que "la cooperación es el camino más eficaz para continuar sumando hogares para los gallegos".

Puso en valor la apuesta de la Xunta por la vivienda en A Coruña, ciudad en la que actualmente hay más de 1.000 viviendas de promoción pública en distintas fases de construcción, movilizando un presupuesto de 200 millones de euros.

Recordó como ejemplo que aún el pasado viernes el Gobierno gallego licitó el proyecto y las obras de 264 nuevas viviendas en el barrio de Xuxán.

Esta apuesta se enmarca en la hoja de ruta que sigue la Xunta y en el nuevo Pacto de Vivienda, que establece que en 2030 Galicia contará con un parque público residencial de 10.000 viviendas.