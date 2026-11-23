El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge este lunes la aprobación del informe ambiental del proyecto de almacenamiento de energía eléctrica previsto en el municipio de Ordes y con un sistema que incluye también las localidades de Cerceda y Carral. La Xunta ha dado luz verde a esta instalación, que contará con baterías con una potencia de 4 MW con carga y descarga a la red.

El informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático considera que el proyecto no va a tener efectos adversos significativos en el entorno, siempre que se cumpla con los condicionantes fijados en el documento ambiental y en la resolución autonómica.

La compañía Yerga Solar III SL será la encargada de llevar adelante este proyecto en una parcela de la parroquia de Ardemil, en Ordes.

Aquí se ubicará un sistema BESS (solución de almacenamiento de energía en baterías, por sus siglas en inglés) compuesto por contenedores de batería y su infraestructura asociada.

Por otra parte, la línea de evacuación discurrirá por esta misma localidad y también por Carral hasta finalizar en la subestación eléctrica de Meirama, en el término municipal de Cerceda.

El informe ahora aprobado se elaboró dentro de una evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial. Durante su período de exposición pública no se recibió ninguna alegación al respecto y 14 organismos fueron consultados durante el proceso. A raíz de estas consultas se establecieron más condiciones añadidas a las ya incluidas en el programa de vigilancia ambiental.

Con todo ello, se concluye que el proyecto es viable si cumple los condicionantes de los informes en cuestiones como la protección de la atmósfera, la población y la salud; de las aguas y cauces fluviales; del suelo y de las infraestructuras; la integración paisajística o el patrimonio natural, entre otras.